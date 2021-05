Biblionet Groningen: ‘Bibliotheek is ook om elkaar te ontmoeten’

Er stonden donderdagochtend nog voor openingstijd al rijen voor verschillende bibliotheken in onze provincie, zo graag willen lezers weer naar de fysieke bieb. Overkoepelende organisatie Biblionet is niet verrast: ‘Wij zijn een laagdrempelige plek om te leren, te ontdekken en te ontmoeten.’

De bibliotheken hebben in de coronaperiode niet stilgezeten. Sterker nog, de belangstelling om een boek te lenen was onverminderd groot. Door gedurende de hele periode een afhaalservice, en voor de meest kwetsbaren een bezorgservice, in stand te houden kon Biblionet aan die vraag blijven voldoen, vertelt manager Mariça van de Weerd: ‘Mensen konden opgeven wat ze wilden lezen, dat deponeerden wij dan in een tas en die kon op gezette tijden afgehaald worden.’

Vijftigduizend boeken per maand

In de eerste twee maanden van de lockdown leende de bieb 56.000 boeken uit aan ruim vierduizend leden. In de tweede lockdown, het afgelopen half jaar, werden die aantallen alleen nog maar hoger, met gemiddeld ruim vijftigduizend boeken per maand.

Verrassingstas

Biblionet, dat in de hele provincie behalve in de gemeente Groningen actief is, oogstte ook veel succes met de verrassingstas. Op basis van een aantal vragen aan de klanten over hun achtergrond en voorkeur stelden bibliotheekmedewerkers een pakket samen met boeken die mogelijk interessant waren voor de betreffende lezer.

Het persoonlijk contact, elkaar recht in de ogen kijken, dat is zo belangrijk Mariça van de Weerd - Manager van Biblionet

Maar Biblionet deed veel meer, zegt Van de Weerd: ‘We zijn niet alleen doorgegaan met afhalen en bezorgen, we hadden ook veel online activiteiten voor kinderen, een taalhuis voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en allemaal interessante livestreams.

Ontmoetfunctie

Toch voelt het wel als een bevrijding dat de bieb weer gewoon open kan voor publiek, zegt Van de Weerd: ‘Het is heel belangrijk. Het is een laagdrempelige plek om te leren, te ontdekken en te ontmoeten. Vooral die ontmoetfunctie, het persoonlijk contact, elkaar recht in de ogen kijken, dat is zo belangrijk! Daar vervult de bieb zeker een maatschappelijke functie.'

'Het is een waardevrije plek waar je van alles kan doen, cursussen doen, koffie drinken, een krant of een boek lezen, iets opzoeken op de computer, een potje schaken' vervolgt Van de Weerd: Het is fijn om er te zijn. We zien op termijn ook weer kinderen op woensdagmiddagen. Robotjes bouwen, voorgelezen worden door ouders. En dan wordt er toch wel veel tijd doorgebracht.’

Nog even geduld

Voor al die nevenactiviteiten is wegens corona nog geen ruimte in de biebs. Vooralsnog moeten de bezoekers zich beperken tot snuffelen tussen de boeken, ze zelf uit de kast plukken en lenen. Voor robotjes bouwen, computeren en koffie drinken moeten ze nog even geduld oefenen.



