Tips tegen tekenbeten: 'Knipoog altijd even in de spiegel'

De tijd van de teek, onze grootste kleinste vijand, is weer aangebroken. Met het Pinksterweekend in aantocht gaan steeds meer mensen de natuur of de tuin in, waar altijd een kans bestaat om tekenbeten op te lopen. Hoe kan je dat proberen te voorkomen of, als je dan onverhoeds toch gebeten wordt, de schade zien te bepreken?

Rick Middelbos weet alles van de grijpgrage beestjes. 'Wat ik nu doe, moet je eigenlijk niet doen', zegt de bioloog terwijl hij gekleed in korte broek en sandalen uit het bos komt stappen. Middelbos banjert door de bosschage voor een hoger doel: het vinden van een teek. En dat is niet moeilijk, want de beestjes zijn talrijk in bosrijk gebied.

Onderbroekband

Middelbos: 'Ze zitten graag op schaduwrijke plekken op hoge vegetatie. Daar graaien ze met hun pootjes om zich heen. Zodra je er langsloopt haakt hij zich aan je vast, dan zoekt hij een warm plekje en gaat-ie bloed van je zuigen.'

'Ze zijn meestal heel klein. Op het moment dat je in de natuur bent geweest dan moet je je op het eind van de dag even goed controleren. Ze zitten vaak op plekken als je onderbroekband, maar ze kunnen eigenlijk overal zitten, op de gekste plekken. Overal waar je huid hebt en waaronder bloedvaten zitten.'

Dus kijk ook onder je oksels, liezen en knipoog altijd even in de spiegel zodat je ook een teek op je ooglid kan zien, tipt de bioloog. 'Dan moet je 'm verwijderen met een tekentang. Het is goed om te onthouden waar en wanneer je hem had. Want sommige mensen met Lyme krijgen een kring op plek op hun huid. Daarmee kun je dan vervolgens naar de dokter.'

'Blijf op de paden'

'Maar ook als je die sporen op je huid niet hebt, kun je Lyme krijgen als je de teek niet binnen 24 uur verwijderd', weet Middelbos. 'Dan moet je letten op klachten als hoofdpijn, gewrichtspijn en vermoeidheid. Als je weet dat je ooit een keer een teek heb verwijderd, dan kun je dat tegen je huisarts zeggen en dan kunnen ze je testen.'

De ziekte van Lyme kan ook sluimeren en zich jaren later pas manifesteren. Voorkomen is beter dan genezen. 'Het beste is om op de paden te blijven. Maar controleren is ook heel erg belangrijk.'



