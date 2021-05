Donar uitgeschakeld door Heroes in halve finale play-offs (update)

Het seizoen is ten einde voor de basketballers van Donar. De beslissende wedstrijd uit tegen Den Bosch werd met 82-74 verloren. Hierdoor wint Heroes de best-of-three serie met 2-1 en komt in de finale uit tegen ZZ Leiden dat van Zwolle won.

De Groningers liepen lange tiijd achter de feiten aan in de Bossche Maaspoort, kwamen goed terug in het derde kwart maar moesten uiteindelijk het hoofd buigen. Den Bosch bleef in de laatste minuten het koelst en dwong zo een finaleplek af.

Plaaggeest

De thuisploeg kwam fel uit de startblokken en het schot viel niet bij Donar. Na het eerste kwart stond het 20-10. Langzaam maar zeker kwamen de bezoekers iets beter in het spel. Boy van Vlliet ontpopte zich tot de grootste plaaggeest met zestien punten in de eerste helft. Bij rust was het verschil tussen beide ploegen bijna intact gebleven: 44-35.

Den Bosch koeler

In het derde kwart kwam Donar terug in de wedstrijd en nam zelfs een kleine voorsprong. Na dertig minuten was het toch nog 66-62 in het voordeel van Den Bosch. De zenuwen begonnen aan beide kanten op te spelen. Heroes bleef net iets koeler in de slotfase en wist een verschil dat schommelde rond de zes punten over de eindstreep trekken.

Topscorer

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jarred Ogungbemi-Jackson met twintig punten. Henry Caruso was goed voor zestien punten. Van Vliet en Lapornik tekenden voor negentien punten bij Heroes.

Dit bericht is geüpdatet toen bekend werd dat Leiden een finaleplek had afgedwongen ten koste van Zwolle