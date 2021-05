Arjen Robben vereeuwigd in Happy Stones

Ze maakt bijvoorbeeld stenen met dorpsgezichten van Bedum. Haar nieuwste project is een speciale serie met Arjen Robben-stenen. 'Hij is gewoon steengoed en hij betekent zo veel voor Bedum en voor het Noorden, ik wil wat terug doen', zegt Hanneke.

Het is een precisiewerk, het maken van de Happy Stones. Hanneke zit helemaal ingebouwd met verf, kwastjes en stenen op de bank. Met het dunste penseeltje brengt ze tot op de millimeter nauwkeurig een lijntje aan op de steen. 'Kijk, hier komt dan de kin', zegt Hanneke.

De Bedumster is elke dag met haar stenen en schildersmaterialen in de weer. 'Dit is mijn rijkdom. Het is gewoon ontzettend ontspannend om te doen en ook gewoon zo leuk om iets te creëren.'

Karakteristiek

Hanneke is fan van Arjen Robben en niet alleen vanwege zijn kwaliteiten op het veld: 'Arjen heeft Bedum op de kaart gezet, hij betekent heel veel voor Bedum en voor het hele Noorden. En het is ook een echte doorzetter.'

Lovende woorden voor de superster, maar Robben's gezicht blijkt een lastige om op een steen vast te leggen. 'Hij heeft een heel karakteristiek gezicht als je één lijntje niet helemaal goed zet dan is het direct Arjen Robben niet meer. Ik heb het mezelf ook wel moeilijk gemaakt. Ik had beter gewoon zijn achterhoofd kunnen nemen, dan was ik zo klaar geweest.'

Elftal

Helemaal tevreden met de uitvoering van het portret is Hanneke nog niet, maar ze heeft er pas eentje gemaakt. 'Ik ben bezig met een heel elftal van stenen. De mooiste die er bij zit die ga ik dan bij de ouders van Arjen in de tuin leggen zodat hij hem kan krijgen. Ik hoop dat hij er blij van wordt.'

Of de speciale stenen Robben kunnen overhalen om nog een seizoen er aan vast te plakken bij de FC? 'Ik hoop het wel, maar die keuze is aan hem. Mijn wens is dat hij tot zijn tachtigste blijft voetballen.'

Vrolijkheid

Happy Stones zijn niet alleen leuk om te maken, maar ze zorgen ook voor verbinding, vindt Hanneke. Haar Facebookgroep 'Happy Stones Bedum' heeft ruim duizend volgers en ze ziet de stenen regelmatig opduiken in het dorp.

'Mensen leggen stenen neer bij elkaar in de buurt, zo vind je eens een steen en zo geef je er weer een terug. Het heeft een positieve uitwerking op alles. Het maken én het vinden. Het brengt alleen maar vrolijkheid, dus ik zou zeggen: allemaal aan de slag!'