Illegale permanente bewoners van 'Smurfendorp' krijgen paar maanden extra om te verkassen

Recreatiepark De Leine in Kropswolde, in de volksmond ook wel Smurfendorp (Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

De Gemeente Midden-Groningen verwacht in september te kunnen starten met de handhaving van permanente bewoning op recreatiepark De Leine in Kropswolde. Eerder werd 1 juni als datum genoemd.

'Er is nog wat besluitvorming nodig en de externe partij die de handhaving voor ons uit zal gaan voeren moet zich nog voorbereiden. We verwachten, dat na de loting, we in september kunnen beginnen met het versturen van handhavingsbrieven', zei wethouder Boersma tijdens de raadscommissie donderdagavond.

De raad nam vorig jaar al een besluit over de handhaving, maar besprak nu de handhavingsregels die de gemeente heeft opgesteld.

'Zwaktebod'

Voorzitter Bert de Bey van de bewonerscommissie van bungalowpark De Leine, ook wel 'Smurfendorp' genoemd, sprak in tijdens de vergadering. Hij hekelde de gang van zaken. 'De wethouder had toegezegd de handhavingsregels voor te leggen aan de raad, maar die hebben nu niks meer te zeggen omdat het onder de collegeverantwoordelijkheid valt. Dat is een zwaktebod', aldus De Bey.

De Bey sprak al vaker in en heeft geen goed woord over voor de gemeente. 'Dit wordt een groot fiasco. Dat de gemeente heel veel geld gaat kosten. Gemiddeld 20.000 euro per woning als je kijkt naar andere gemeenten die dit hebben gedaan', vervolgde De Bey zijn kritiek.

Strafexpeditie

Ook oppositiepartijen Gemeentebelangen Midden-Groningen (GBMG), GroenLinks en de fractie Bos uitten felle kritiek op het handhavingsbeleid van de gemeente. De partijen spraken over een strafexpeditie en een heksenjacht richting de bewoners van De Leine.

Loting?

De partijen zetten vraagtekens bij de hoge dwangsommen (tot 120.000 euro) die de gemeente kan opleggen en het plan om de volgorde van handhaving te doen doormiddel van loting.

Volgens raadslid Markus Ploeger (GBMG) ontbreekt daarvoor de juridische basis, maar wethouder Boersma voorziet geen problemen. 'We hebben gekeken hoe andere gemeentes dit soort handhavingstrajecten doen en ook naar de boetes. De boetes die wij op kunnen leggen zijn daarmee vergeleken gemiddeld.'

32 woningen

Op recreatiepark De Leine worden 32 woningen permanent bewoond. Het park wordt in de volksmond Smurfendorp genoemd omdat de huisjes blauw en wit gekleurd zijn.

