Gemeente pakt onveilige bouwput Finsterwolde aan

De gemeente Oldambt gaat de onveilige bouwput aan de H. J. Siemonsstraat in Finsterwolde, een kelder die overbleef na de sloop van een pand dat er stond, zelf aanpakken in plaats van de huidige eigenaar. Die zou het stuk grond bouwrijp opleveren aan de gemeente, maar liet dat na. Ook na waarschuwingen om actie te ondernemen.

Buurtbewoners maken zich al jaren zorgen dat kinderen in de bouwput zouden kunnen vallen. De gemeente dreigde met een rechtszaak, maar gaat de bouwput nu zelf saneren.

In januari liet de gemeente weten dat er een rechtszaak zou komen, maar er is toch een overeenkomst met de eigenaar gesloten. De gemeente noemt het een doorbraak. Het eigendom van de kavel wordt in de huidige staat binnenkort overgedragen aan de gemeente. Die gaat de kavel zelf opruimen.

Wildernis

Om het stuk grond staan nu hekken. Maar als een kind er toch door of over het hek komt, kan het in de kelder vallen.

Al een tijd lang is de situatie nijpend, erkent de gemeente. Het is er niet alleen onveilig, ook het aanzien is niet al te fraai. De wildernis aan hoog opgeschoten struiken en bosjes is buurtbewoners een doorn in het oog.

'Netjes maken'

De keldervloer wordt verwijderd, net als de begroeiing. 'Netjes maken' in de woorden van de gemeente. Het is de bedoeling dat de grond uiterlijk 1 juni wordt overgedragen, zodat de werkzaamheden nog vóór de zomervakantie zijn afgerond.



