Williams: 'Wij waren niet goed genoeg, Heroes staat terecht in de finale'

Point guard van Donar Leon Williams was helder in zijn analyse na de uitschakeling van zijn ploeg. 'Den Bosch was de betere ploeg en heeft het verdiend om in de finale te staan.'

De beslissingswedstrijd in Brabant liep uit op een deceptie. 'We stonden verdedigend niet ons mannetje,' aldus Williams. 'Aanvallend liep het voor geen meter. Nu is het seizoen voorbij en dat is heel jammer. Het was een jaar met een hoop downs, er is veel gebeurd. Corona, geen fans en een coach die ontslagen werd. Het is een goede groep jongens, we hebben tien maanden met elkaar opgetrokken. Dan bouw je iets op. Nu overheerst de teleurstelling.'

Boetekleed

Ook Ogunbemi-Jackson trok het boetekleed aan. 'Verdedigend was ik niet goed genoeg en tot overmaat van ramp miste ik ook nog een aantal vrije worpen. Deze uitschakeling doet pijn. Het is moeilijk te verwerken. De credits gaan naar Den Bosch. We kwamen terug in het derde kwart, maar konden het niet afmaken. Het is wel de fijnste groep waar ik ooit in gespeeld heb. Toch staan we met lege handen. Dat is wrang.'

Verdrietig

Coach Pete Miller voelde zich verdrietig, ook voor het team. 'Het was een moeilijk jaar voor de jongens. Ivan Rudez werd ontslagen. We konden vandaag de laatste stap niet maken. Dat kwam door het schieten. Dat was bij ons minder verzorgd. Den Bosch was daar beter in. Het vierde kwart in de eerste wedstrijd en nu het eerste kwart in dit duel breekt ons op.'

Grote eer

'Het is een grote eer om trainer van Donar te zijn. Wat je wenst komt niet altijd uit. Dat is ook het leven. ' Of Miller hoofdcoach blijft bij de Groningers is vooralsnog onduidelijk. 'Er is contact met agenten, dat is altijd zo en normaal. Meteen al na het ontslag van Ivan. De komende tijd zal duidelijk worden of ik coach blijf, of weer met de jeugd ga werken.'

Lastigste seizoen

Voor Damjan Rudez was het binnen de selectie misschien wel het allerlastigste seizoen. Hij zag zijn broer ontslagen worden. 'Ik voel me leeg nu, uitgeput,' zegt de Kroaat. 'Ik ben zeer ongelukkig dat we ons doel niet gehaald hebben. Felicitaties aan Den Bosch, we hebben mooie wedstrijden met ze uitgevochten dit seizoen. Dit was één van de moeilijkste seizoen in mijn carrière. Dat is zeker.'

Bitterzoet

Rudez noemde dit seizoen bitterzoet. 'We hebben veel obstakels moeten overwinnen om hier te komen. Ik ben wel trots dat ik met deze jongens de kleedkamer heb mogen delen.' Of de forward komend seizoen ook voor Donar uitkomt is de vraag. 'Ik heb een optie voor nog een seizoen. De komende dagen zal ik gesprekken voeren met mensen binnen de organisatie. Ik ben voor mijn gevoel nog niet uitgespeeld.'

Stil

Aanvoerder Thomas Koenis zag dat het stil was in de kleedkamer na de beslissende nederlaag. 'Iedereen is teleurgesteld en had op meer gehoopt. Aanvallend stokte het vanavond. Het was een turbulent jaar. Er is van alles gebeurd. Ik ben er wel trots op dat we het hele jaar als groep hebben gevochten. Je koopt er alleen nu niets voor want we liggen eruit.'

