Dick Lukkien: 'Heb het gevoel dat we de supporters in de steek hebben gelaten'

FC Emmen is na drie jaar gedegradeerd uit de eredivisie. In de halve finale van de play-offs verloor de ploeg van de Veendammer trainer Dick Lukkien na strafschoppen van NAC Breda.

'Het besef is er. Toen El Allouchi de bal binnenschoot uit de penalty wist ik het. We zijn gedegradeerd. Dit komt keihard binnen', aldus Dick Lukkien bij RTV Drenthe.

'We waren beter dan NAC, scherper en frisser, maar verzuimden het karwei af te maken na de gelijkmaker. Het was wachten op de winnende, maar die viel niet', vervolgde de oefenmeester.

'Ook een kwestie van kwaliteit'

De strafschoppenserie vond Lukkien geen loterij. 'Dat is ook een kwestie van kwaliteit. Ik vind dat een eredivisiespeler gewoon een bal van elf meter moet kunnen binnenschieten. Helaas konden twee mannen van ons geen penalty meer nemen. Laursen niet en ook Gladon niet, want hij was in de verlenging op zijn enkel getrapt. Dat was overigens misschien nog wel een VAR-momentje.'

'Het is waardeloos'

'Ik heb nu het gevoel dat we heel veel mensen in de steek hebben gelaten. Mensen die dagelijks keihard voor de club werken en ook alle supporters en sponsors. Het is waardeloos.'

Lees ook:

- De Leeuw keert terug bij de FC: 'Groningen voelt als mijn thuis'