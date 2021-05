Veiling voor zieke Faelin (3): 'Hopen op de hoofdprijs'

'Kortgezegd heeft Faelin sinds haar geboorte een genmutatie, waardoor ze zware epileptische aanvallen krijgt', legt moeder Karin van Balen uit.

Om de aanvallen te voorkomen, leeft het gezin van Van Balen al twee jaar in isolatie. 'De epileptische aanvallen worden door van alles getriggerd. Door in isolatie te gaan, voorkomen we veel van die aanvallen. Toch hebben we Faelin's leven in het laatste anderhalf jaar ruim veertig keer moeten redden.'

Veiling

In Nederland is geen passende behandeling voor Faelin, in Amerika wel. Maar dat moet de familie zelf betalen. Van Balen: 'We hebben 100.000 euro nodig.' Eerder werd al een knuffelactie opgestart door een tante van Faelin, nu heeft haar moeder een veiling met muziekstukken opgezet.

'We hebben via catawiki een aantal items gedoneerd gekregen. En ik veil de eigen collectie van mijn overleden vader, zo kan hij toch nog zijn steentje bijdragen voor Faelin', vertelt Van Balen.

Prince

Onder andere een gesigneerde gitaar van Alice Cooper en verschillende complete platencollecties. 'Ook Prince, die had zelf ook epilepsie. Dus die moest er sowieso bij.'

Met de veiling hoopt Van Balen zo'n 20.000 euro op te halen. 'Het liefst wil ik natuurlijk de hoofdprijs, maar ik moet ook realistisch blijven.'

