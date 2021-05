Prijs voor student die sekszorg wil bieden aan mensen met een beperking (update)

Wolthof wist zowel de publieks- als juryprijs in de wacht te slepen.

Intimiteit is vergeten levensbehoefte

De 20-jarige Wolthof studeert verpleegkunde en communicatie aan de Hanze. Tijdens de finale van de Anner Award sprak ze over haar plannen voor een onderneming die zich richt op intimiteit voor mensen voor wie seks niet vanzelfsprekend is, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dat is volgens haar 'een vergeten levensbehoefte'.

Haar bedrijf moet 'Endorfine' gaan heten, genoemd naar het gelukshormoon.

Maatschappelijk probleem

De jury noemde Wolthof 'veelbelovend' en roemde haar moed. 'Je toont lef als je je als jonge vrouw van 20 jaar op deze markt begeeft. Het maatschappelijk probleem dat jij aankaart maakt veel los', zei de jury.

Prijs vernoemd naar oud-student

De Anner Award bestaat sinds 2011 en is vernoemd naar Anner van der Mheen. Hij was student aan de Hanzehogeschool en werd tijdens zijn stage bij Philips onverwachts ziek. Van der Mheen overleed in maart 2011. Volgens de Hanze was hij ‘een bijzondere ondernemer/student, met een geheel eigen aanpak gekenmerkt door openheid, natuurlijk talent voor netwerken, durf, de wil om te verbinden, doorzettingsvermogen en leergierigheid.’

Vragen over seksualiteit bespreekbaar maken

Wolthof is daags na de finale nog altijd verbaasd over haar winst. ‘Ik had totaal niet verwacht dat ik die prijzen binnen zou slepen. Ik vond het al heel mooi om mijn verhaal te kunnen doen. ‘

Dat verhaal deed ze voor alle mensen met een beperking die zelf niet over hun intimiteitsproblemen kunnen of durven te vertellen. ‘Dat was tijdens een praktijkstage voor mijn studie verpleegkunde. Ik zag dat met vragen over seksualiteit niets gedaan werd, terwijl je dat bij de opleiding wel leert. Andere werknemers zagen het ook, maar waren soms verlegen om het gesprek aan te gaan met cliënten.’

Sekswerkers komen langs, helpen iemand naar een climax en gaan weer weg. Dat is maar een heel klein element van het werk. Jojanneke Wolthof - Studentondernemer

Daarom besloot Wolthof zelf met het thema aan de slag te gaan. Ze begint aan een studie communicatie, omdat ze daar direct leert hoe je een bedrijfsplan schrijft. Hoewel de nadruk in de media op sekszorg ligt, richt ze zich met haar bedrijf op een breed pakket aan hulp op het gebied van intimiteit.

‘Sekswerkers komen langs, helpen iemand naar een climax en gaan weer weg. Dat is maar een heel klein element van het werk. Ik wil personeel coachen hoe zij met vragen om kunnen gaan, het gesprek aan moeten gaan. Bijvoorbeeld als een gebrek aan intimiteit leidt tot agressie en frustraties. Daar zet je geen sekswerker op.’

Wolthof ziet wel een samenwerking met die sekswerkers voor zich. ‘Maar het gaat mij om het hele plaatje, om de kwaliteit van leven van mensen met een beperking te verbeteren.’



Hulp bij omgang met vriendinnetje

Dat kunnen dus mensen zijn met een verstandelijke of lichamelijke beperking. In de zorg voor beide groepen zit een verschil, legt ze uit. ‘Mensen met een lichamelijk beperking gaan vaak op zoek naar oplossingen hoe ze ook op het gebied van intimiteit kunnen terug revalideren. Hoe ze zich zekerder kunnen voelen en met een vriendin op dat gebied weer actie durven te ondernemen.’

‘Bij mensen met een verstandelijke beperking gaat het vaak om de ervaring van een vriendinnetje hebben, of eens een seksuele ervaring hebben. En als je een vriendinnetje hebt, bespreken wat je dan wel en niet mag doen. Wat is normaal? Daarom zijn trainingen van zorgpersoneel zo belangrijk.’

De kosten van dergelijk zorg kunnen vergoed worden binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ). ‘Maar dat ligt aan de gemeente waarin je woont’, zegt Wolthof.

Ik weet precies wat ik wil en heb er veel passie voor Jojanneke Wolthof - Studentondernemer

Dankzij het winnen van de publieksprijs krijgt Wolthof hulp bij alles wat er komt kijken bij het investeren in haar bedrijf. De juryprijs ter waarde van 2500 euro gebruikt ze voor het volgen van cursussen op het gebied van ondernemen. Wat ze verder nog nodig heeft om van haar bedrijf een succes te maken? ‘Ik weet precies wat ik wil en heb er veel passie voor. Ik heb alleen nog een coach nodig.’

Dankzij het winnen van de Anner Award stromen de aanbiedingen van coaches en andere professionals inmiddels volop binnen.

Het artikel is aangevuld met een reactie van de studente.

