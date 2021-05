Songfestivalnummer Azerbeidzjan heeft Gronings tintje

In het nummer staat de in Leeuwarden geboren exotische danseres Margaretha Geertruida Zelle centraal, beter bekend onder haar artiestennaam Mata Hari. Ze werd in 1917 door de Fransen geëxecuteerd vanwege spionage. Haar levensverhaal vult menig geschiedenisboek en vormde dus ook de inspiratiebron voor het Azerbeidzjaanse songfestivalnummer, dat wordt gezongen door de 30-jarige Efendi, die in haar land bekendheid verwierf door haar deelname aan talentenjacht The Voice.

De Groningse werd in een vroeg stadium bij het schrijfproject betrokken. Zelf schreef ze eerder mee aan nummers voor deejays Moby en Martin Garrix. 'Een van de andere schrijvers schreef vorig jaar ook mee aan het songfestivalnummer van Azerbeidzjan, Cleopatra. Daar waren ze toen erg blij mee, dus vroegen ze ons opnieuw.' Uiteindelijk ging het Songfestival vorig jaar niet door. Eerder geschreven nummers mochten niet meer worden gebruikt, dus moest het team opnieuw beginnen.

Bekijk hier het optreden van Efendi:

Sterke vrouw centraal

Het Oost-Europese land gaf Van der Wel en haar co-writers één opdracht mee bij het schrijven van het nieuwe nummer: weer moet een sterke vrouw uit de geschiedenis centraal staan. 'We moesten dus op zoek naar een opvolger van Cleopatra. Daar stond Mata Hari onder andere tussen. Toen zijn we daarvoor gegaan. Het is natuurlijk ook een knipoog naar het Nederlandse songfestival, omdat het een Nederlands personage is.’

Ik heb de zangeres deze week voor het eerst kunnen ontmoeten Amy van der Wel - Groningse songwriter

'Mata Hari' werd vorige zomer geschreven. 'Daarna moesten we het opsturen. Vervolgens kregen ze nog de kans om er het een en ander van te vinden. Na wat aanpassingen gingen ze akkoord.'

Van der Wel is helaas niet in Rotterdam om de finale-act van Azerbeidzjan live te kunnen zien. 'Wel heb ik de zangeres, Efendi, deze week voor het eerst in het echt mogen ontmoeten. Helaas mogen er vanwege corona maar een paar mensen live bij aanwezig zijn. Ik ga natuurlijk sowieso kijken.’

Songwriter Amy van der Wel (Foto: OOGTV)

