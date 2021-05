Gemeente wil centrum Leens aanpakken met aardbevingsgeld

Ondernemers en de samenwerkende verenigingen uit Leens hebben samen met de gemeente een nieuw plan voor het centrum van Leens gemaakt. Zo moet bijvoorbeeld het voetgangersgebied heringericht worden. Ook moet het centrum aantrekkelijker worden zodat bezoekers er langer verblijven.

Verbeteringen en verhuizingen

Daarnaast staat het aantrekkelijker maken van de entree van het dorp gepland. Om beter in te spelen op het toeristische verkeer tussen Stad en Lauwersoog.

Ook een onderdeel van het plan is dat zoveel mogelijk ondernemers zich gaan vestigen rond het winkelcentrum De Marren. De gemeente wil verhuizingen met subsidies stimuleren. De leeg gekomen panden moeten getransformeerd worden naar woningen.

Ontwikkeling van een dorpshuis

Een van de punten die door veel inwoners is aangedragen was de behoefte aan een multifunctioneel dorpshuis in het centrum. De sporthal, naast het centrum, wordt door veel inwoners gezien als een potentieel ideale plek voor een dorpshuis. Om te kijken of dit mogelijk is, is ook geld nodig.

Het college van burgemeester en wethouders hoopt dit alles uit te kunnen voeren met behulp van NPG-gelden.

Het Nationaal Programma Groningen is een pot met geld die bedoeld is als compensatie voor alle aardbevingsellende. De pot kan gebruikt worden voor projecten die ten goede komen aan de wijde omgeving. Het moet bijdragen aan het toekomstperspectief in de provincie.

Impuls

'Leens is nooit af, maar altijd in ontwikkeling. Dit plan biedt een prachtige kans om die ontwikkeling een impuls te geven. Het college wil die kans graag grijpen. Ik hoop dat de gemeenteraad dat ook zo ziet', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis.

'Na Winsum, Uithuizen en Bedum kunnen we ook de winkelvoorzieningen in Leens klaarmaken voor de toekomst.' De wethouder verwacht ook dat omliggende dorpen zullen gaan profiteren van de verbeteringen. Daarnaast is de verwachting dat steeds meer recreanten en toeristen Leens zullen bezoeken.

Hoe verder?

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met een verzoek om een bijdrage van 1,5 miljoen euro van het NPG. Als die akkoord is, gaat de aanvraag naar de NPG. Die gaat dan kijken of het plan voldoet aan de gestelde eisen om in aanmerking te komen voor geld.

Lees ook:

- Ondernemersvereniging Het Hogeland-West wil blijven doorontwikkelen