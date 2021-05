Provincie investeert opnieuw miljoenen in fietspaden

De provincie Groningen investeert de komende jaren nog eens 4,6 miljoen euro in fietspaden in Stad en Ommeland. Dat bedrag komt boven op de 12,5 miljoen die de provincie de afgelopen jaren in 83 fietsprojecten investeerde.

Dat geld ging naar fietsinfrastructuur in alle gemeenten, behalve de gemeente Pekela. De gemeente Groningen springt eruit met 2,2 miljoen euro, maar ook het Hogeland (1,2 miljoen) en Midden-Groningen (958.000 euro) kregen een groot bedrag uit de pot van de provincie.

Dat geld is voornamelijk gebruikt bij het oplossen van knelpunten, zegt gedeputeerde Fleur Gräper.

‘Gemeenten konden een aanvraag bij ons doen om kleine projecten gefinancierd te krijgen. Op deze manier hebben wij gemeend gemeenten te helpen om mooie en veilige fietsprojecten gerealiseerd te krijgen.’

Meeste projecten in Het Hogeland

Uitschieter is de gemeente Het Hogeland waar in totaal 24 van de 83 projecten zijn gerealiseerd. Volgens Gräper waren daar relatief veel knelpunten, onder meer door oversteken langs een provinciale weg en het aanleggen van een fietspad in Winsum.

De enige gemeente die geen aanvragen heeft ingediend, is de gemeente Pekela. Gräper kreeg van het Pekelder gemeentebestuur te horen dat er weinig knelpunten zijn voor fietsers in het verkeer.

‘Er wordt in Pekela zeker gefietst, maar de fietspaden zijn in Pekela goed op orde’, zegt ze. ‘Gelukkig zijn we met de gemeente Pekela wel in gesprek om te kijken hoe we het gebruik van de fiets verder kunnen stimuleren.’

Waaraan wordt het extra geld besteed?

Na de 12,5 miljoen die is uitgegeven, investeert de provincie 2,6 miljoen in het verbeteren van fietspaden tussen de grotere dorpskernen in onze provincie. Ook maakt de provincie 2 miljoen euro vrij voor het verbeteren van verkeersveiligheid.

Met name die laatste pot is interessant voor armlastige gemeenten in onze provincie. Zij moeten, om voor deze pot in aanmerking te komen, weliswaar een bedrag co-financieren, maar het Rijk heeft ook geld in een pot voor het aanpakken van de verkeersveiligheid. Wanneer gemeenten hiervoor een plan hebben en daarvoor geld krijgen van de provincie, kan de helft van het benodigde bedrag aangevraagd worden bij het Rijk, ‘Op deze manier kan een gemeente van één euro ruim vier euro maken’, stelt Gräper.

