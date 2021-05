Deze dag: onze toekomst, toen en nu

Twee mannen die niet meer onder ons zijn, bogen zich op deze dag over de toekomst van Noord Nederland: Henk Vonhoff en Teun Jan Zanen. De voorman van de Partij voor het Noorden eiste dat er een Noordelijk parlement zou komen. Oud-Commissaris Vonhoff betoogde dat 'de ruimte' ons kapitaal is. 22 mei 2004 was de dag, waarop de krant beide verhalen afdrukte.

In het Dagblad van het Noorden stak Vonhoff van wal met een beschrijving van de kamer die zijn studiegenoot Jelle jager bewoonde. Die bezat een afbeelding van de Martinitoren met de tekst: ‘Wie Groningen niet kent, kent Nederland niet'. Vonhoff voegt daar aan toe: ‘dat was in 1949. Toen al was er dus een imagoprobleem’.

Dat probleem van het veraf zijn van het Noorden ‘wordt in Holland niet minder overdreven dan in de noordelijke provincies zelf’. Hij omschrijft het als ‘taai ongerief’. Dat zou moeten worden bestreden door de aantrekkelijke kant die de Noordelijke provincies bezitten, met ‘ruimte’ als sleutelbegrip. Daarbij moet de lat wel hoog worden gelegd: ‘Er is niets tegen kanovaren, maar dat genereert onvoldoende profijt om er een toekomst op te bouwen.’

Zanen (zijn partij bezat twee zetels in de Staten) bekeek het probleem praktischer. Een delegatie van politici uit Drenthe, Friesland en Groningen kreeg rond deze dag in 2004 te horen dat het Noorden nog twee jaar, maar daarna geen cent financiële steun meer zou ontvangen om achterstanden in de economie weg te werken. De regering had besloten de uitkering van de Langmangelden te stoppen. Zanen concludeerde dat opnieuw was gebleken, ‘hoe voos’ de afspraken met Den Haag zijn.

Daarom wil hij de Noordelijke colleges van gedeputeerde staten uitdagen om zich uit te spreken. Hij wil weten of ze voortaan één Noordelijk bestuur willen, hetgeen hem onvermijdelijk leek, dan wel permanent in de huidige onzekerheid te moeten leven. Het klonk stoer, het leidde niet tot een revolte.

Het zijn plannen en ideeën die toch maar eens goed moeten worden bestudeerd, nu de Noordelijke provincies hun relatie met een nieuw kabinet moeten vastleggen. Een Lelylijn lijkt een levensader voor de toekomst. Het Noorden legt daar aantrekkelijk wisselgeld voor op tafel: 200.000 nieuwe woningen, te bouwen in de komende tien jaar.

Mijn collega Martijn Folkers schreef dat plannen in Den Haag voor deze spoorverbinding ‘goed ontvangen’ waren: iedereen had er over bericht. Belangrijker nog: binnen de meeste politieke partijen was de stemming ‘hier moeten we wat mee’.

Inmiddels lijkt de geestdrift bekoeld. Het kabinet wil nog wel denken aan ‘een busje, via Emmeloord, dat is toch ook mooi’, zoals Folkers de mogelijkheid van een buslijn, door de staatssecretaris geopperd, kernachtig samenvat.

Feit blijft dat de NS, nadrukkelijk partij in de plannen, bij monde van de nieuwe president-directeur Marjan Rintel vóór is. Er is uitputtend onderzoek gedaan naar de Lelylijn. Daaruit blijkt dat deze variant tenminste 12.000 nieuwe reizigers per dag trekt: 'Uit die onderzoeken hebben wij geconcludeerd dat de Lelylijn eruit springt en voor de versnelling zorgt, die wij voor ogen hebben’, zegt Rintel.

Om met de mannen van deze dag te spreken: er is hier ook nog de ruimte voor, zou Vonhoff willen benadrukken, en Zanen vindt zonder twijfel dat een investering als deze loont voor héél Nederland. En we hebben nog wat tegoed, zou hij er wellicht aan toevoegen. Deze politici met een groot hart voor de provincie Groningen keken naar de toekomst op deze dag in de geschiedenis, 22 mei 2004.