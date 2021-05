Zonnepark Nieuw-Buinen officieel geopend door koning Willem-Alexander

Zonnepark Hollandia in Nieuw-Buinen is vrijdagmiddag door koning Willem-Alexander geopend. Willem-Alexander kwam naar de gemeente Borger-Odoorn en kreeg een rondleiding over het terrein.

Ook sprak hij volgens RTV Drenthe met meerdere betrokkenen zoals omwonenden, technici en vertegenwoordigers van de initiatiefnemers van het park: Avitec, Solarfields en Avebe.

Het park met zo'n 300.000 zonnepanelen is al sinds begin dit jaar in gebruik en heeft een totale omvang van 120 megawatt. Het is daarmee het grootste zonnepark van Nederland. Daarnaast is de samenwerking tussen verschillende bedrijven kenmerkend voor het park. Zo wordt onder de zonnepanelen het (afval)water van de aardappelmeelfabriek Avebe opgeslagen en wordt met het hoger onderwijs verder onderzoek gedaan naar de opslag van energie.

De koning sprak tijdens zijn rondleiding over het park onder meer met omwonenden over inspraak rond de komst van de panelen. Ook werd gesproken met technici over de uitdagingen die de aanleg van de zonnepanelen met zich meebrengen. De initiatiefnemers kregen ook het woord over hun onderlinge samenwerking die zij zijn aangegaan.

Praten met omgeving

Volgens directeur van Avitec, Ben Timmermans, ging het betrekken van inwoners bij het project al vroeg van start. 'In een vroeg stadium zijn we al de dialoog met de omgeving aangegaan, voordat er ook maar één vergunning was aangevraagd. We hebben de omgeving uitgenodigd en hen laten meepraten.'

Dat de bouw van het park voor opschudding kan zorgen vindt Jelmer Pijlman van energiebedrijf Solarfields niet gek. 'Tijdens de bouw zijn er alleen al vierduizend heipalen de grond ingegaan. Het is voorstelbaar dat dat veel impact heeft gehad op de omgeving. Daarom hebben we mensen uitgenodigd het park en de bouw ervan te bekijken. We hebben hen geïnformeerd over de bouw van het park en hoe het eindresultaat eruit komt te zien. En mensen hebben dat echt gewaardeerd.'

Eerste bezoek sinds vorig jaar

Het vorige bezoek van de koning aan onze provincie was vorig jaar. Toen ging hij in juni langs in Borger bij het Hunebedcentrum en cultuurpodium VanSlag. Willem-Alexander liet zich bijpraten over de gevolgen die het coronavirus heeft op de kunst-, cultuur- en vrijetijdssector.