Column: Uit het dagboek van een meekijkende ambtenaar

Zelf mogen we graag een beetje gluren in andermans sociale media. Stiekem hoop je op een extremist te stuiten die net bezig is een nitraatbom te fabriceren, dan is je dag weer helemaal goed. Geen wonder dat gemeenten, begaan met ons wel en wee, meekijkende ambtenaren hetzelfde laten doen. Wel onder een valse naam natuurlijk.

Maandag

Wie zal ik vandaag weer eens zijn? Dat is de vraag die ik me altijd stel als ik om half twaalf, na mijn koffie en de Volkskrant, mijn laptopje openklap op zoek naar gevaarlijke tendensen in de Groningse samenleving. Omdat woensdag de halve finale is tussen onze FC en FC Utrecht ben ik vandaag een hooligan, die mee wil doen met relletjes na de wedstrijd. Dan weten we als gemeente waar we die kunnen verwachten. Ik probeer me altijd helemaal in te leven in mijn rol en daar ook op te reflecteren. Toevallig leerden we vorige week nog op een seminar van Greet Hofmans dat we sowieso rollen hebben in ons leven en geen functies. Wat een bevrijdende gedachte!

Ik ben vandaag dus Jason Mollema. In een mum van tijd heeft Jason Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter en een mailadres. Ik verzin er ook een lekkere del van een vriendin bij en gebruik daarvoor een jeugdfoto van Lolo Ferrari. Ik word eerst lid van supportersgroepen zoals FC Groningen Fan Face en Wij Zijn FC Groningen, gewoon met mijn eigen foto, open vizier, omdat ik toch een nietszeggend gezicht heb. Ik doe er alleen even een groen-wit filtertje overheen. Ik stuur een testberichtje de groepen in: ‘Gaan we woensdagavond nog even beetje onrust stoken in de binnenstad? Zin in! Wie doet mee? ACAB!’ Maar jammer genoeg word ik meteen uit alle groepen verwijderd. Gelukkig krijg ik ook een paar dreigmails dat de harde kern me doorheeft en dat ik moet oprotten. Van ene Barry en een Joey. Weet ik gelijk wie ik in de gaten moet houden.

Op Marktplaats probeer ik fakkels te kopen voor zogenaamd een sfeeractie van de FC. Maar nergens te vinden, zijn allemaal uitverkocht. Wel koop ik een Yamaha die door een of andere thuiswerker, die onlangs vader is geworden, op Marktplaats is gezet. Lijkt me een vreemd type. Helemaal geen sociale media, dan heb je wat te verbergen!

Dinsdag

Verdorie, we zijn betrapt! De Volkskrant schrijft een heel verhaal over ons, lees ik bij de koffie. Nergens staat de gemeente Groningen genoemd, maar op deze manier wordt ons het werken natuurlijk wel onmogelijk gemaakt. Wij zouden zogenaamd niet weten wat er allemaal wel en niet mag, maar ik doe hetzelfde als wat ik in mijn vrije tijd zou doen. Je gaat toch ook niet met je echte naam op Tinder en op Xhamster?

Over Tinder gesproken, daar maak ik ook maar een account aan als Jason Mollema. Misschien dat ik via de vrouwtjes nog kan infiltreren in de harde kern van de FC. Maar ik vind niet meteen matches, ik word steeds naar links geswipet.

Maar ik heb meer te doen vandaag. Ik heb ook de opdracht om extreemrechts in Groningen in de gaten te houden. Uit onderzoek blijkt dat de gevaren van extreemrechts worden onderschat en dat er maar zo een aanslag uit die hoek kan komen. Ik maak snel een Twitterprofiel aan als Adolf18, dat lijkt me wel een goeie dogwhistle en dan maar Groningse volgers van Baudet, Willem Engel en mensen met zo’n trekkertje achter hun naam uitnodigen. Het is een kwestie van tijd voor ik vuistdiep in die scene zit! Heel wat spannender dan mijn werk als Concernadviseur Openbare Orde en Veiligheid.

Woensdag

Vanavond is het moment van de waarheid: komt de FC een ronde verder op weg naar Europa? Zelf ben ik meer van het darten en snookeren, lekker rustig, maar ik hou het voetballen heus wel bij. Als @JasonGrunnForEver twitter ik dat een overwinning op Utrecht best wel hard gevierd mag worden, bijvoorbeeld met vuurwerk op de Grote Markt, alleen heb ik geen volgers die het lezen. Ik kom wel in een whatsappgroep terecht van Groningen-fans, maar dat blijken zonder uitzondering bedaagde veertigers te zijn die de coronamaatregelen nog heel serieus nemen. Ik meld bij mijn baas dat er geen rellen gepland staan en nou maar hopen dat het regent vanavond.

Via die whatsappgroep weet ik te infiltreren in een buurtapp in de Professorenbuurt. Daar lees ik toch wel verontrustende dingen. Zo wordt er in een huis beton gestort, kondigt iemand aan. Zou dat zijn om een lichaam te verbergen? Het klinkt verdacht!

Als ik me even later als @JasonGrunn aanmeld op de Instagram van Boerenmacht word ik meteen ingelijfd. Maar tot mijn schrik zie ik dat mijn dartbuddy Henk daar ook volgie is. Had ik nou maar een nepfoto gebruikt! Ik meld me weer af, hopelijk heeft hij me niet herkend. Bij het darten maar eens polsen of hij contacten heeft bij de harde kern.

later

Het Europese sprookje van de FC gaat in Utrecht als een nachtkaars uit. Jammer voor Robben. Ik heb net nog even op Twitter en Instagram gekeken naar signalen dat er iets gebeurt. Alles doodstil. Ik ga naar bed.

Donderdag

Mijn baas vraagt waarom ik niet wist dat de harde kern van de FC de spelers gisteravond had opgewacht bij het TopsportZorgCentrum, met heel veel vuurwerk en lawaai, en dat terwijl het gewoon op RTV Noord was. Ik zei maar dat ik net in een spannende extreemrechtse chatgroep terecht was gekomen en dat dat mijn prioriteit heeft. Ik heb tenslotte geleerd eigenaarschap te tonen en dat wordt door mijn baas gerespecteerd.

Intussen ben ik als ArnonG lid geworden van het Instagramaccount Schrijvers en Piemels. Ook weer zo’n verdacht account waar misschien wel heel een pedonetwerk achter schuil gaat. Schrijvers zijn viezeriken, dat weet iedereen. In Groningen wonen er alleen niet zo veel. Ik like gewoon al die verhaaltjes en zo hoop ik in contact te komen met de harde kern achter Schrijvers en Piemels. Eerlijk gezegd vind ik ze hartstikke leuk, maar ik moet natuurlijk wel professioneel blijven, dat schrijft mijn integriteit als ambtenaar mij voor. Ik neem op kosten van de zaak ook een abonnement op het duistere blaadje Propria Cures, dat over pedofielen schrijft. Als ik daar toch eens in kon infiltreren…

Ik probeer contacten te leggen met het trollenleger dat nepnieuws verspreidt over corona. Ik in mijn eentje tegen een heel leger, dat geeft wel een kick. Ik ben op zoek naar een Gronings aanknopingspunt.

Vrijdag

Mijn leven is één grote rollercoaster. Gisteren nog in de strijd tegen pedo’s en extreemrechts en nu op zoek naar dreigingen vanuit de kattenwereld. Poes Hidde uit Terschelling, Dobby Dobbelsteen, Pom the Survivor, Orangepies, MiesTheCat en vele andere katten hebben allemaal eigen accounts op Instagram en ze communiceren daar ook met elkaar. Ziet er verdacht uit. Ik heb nu ook een kattenaccount ‘Nelson’ aangemaakt met de foto van mijn rode kater. Dan doe ik net of ik dat ben en dan maar afwachten of ik tot de harde poezenkern kan doordringen.