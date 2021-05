Schooldirecties: liever pas open na de zomer

Het kabinet heeft besloten dat de middelbare scholen weer mogen opengaan in de week van 31 mei. Vanaf 7 juni zijn scholen verplicht om weer volledig les te geven aan alle leerlingen.



De anderhalve meter afstand tussen leerlingen wordt ook losgelaten. Wel moeten de leerlingen afstand houden tot hun docenten en twee keer per week een zelftest thuis doen. Ook blijft de mondkapjesplicht gehandhaafd buiten de lessen, in het schoolgebouw. Het Outbreak Management Team heeft dit geadviseerd.

Ubbo Emmius blij

Op scholengemeenschap Ubbo Emmius (Stadskanaal, Onstwedde en Winschoten) zijn ze blij met de opening. 'We willen de deuren graag weer openen om de leerlingen te laten komen', zegt bestuurder Gerard van Vliet. Veel docenten zijn vanwege hun leeftijd gevaccineerd.

'We doen natuurlijk het maximale om ons aan de regels te houden.' Veel voorbereidingen zijn niet nodig: de deuren kunnen open.

Nog niet alle docenten zijn ingeënt, dat geeft onrust Daisy Smit - Directeur De Lindenborg

Directeur Daisy Smit van De Lindeborg in Leek is iets terughoudender, hoewel ze ook het liefst een volle school ziet. 'Iedere docent heeft het liefst alle leerlingen hier', zegt ze.

Zorgen om corona

Maar tegelijkertijd is het ook een risico, vindt ze. 'Sommige collega's zien honderden kinderen per week. Dan ben je wel heel erg kwetsbaar en dat zorgt voor spanning. Want nog niet alle docenten zijn ingeënt. Dat geeft onrust bij leraren die wel een prik willen maar nog niet hebben.'

Bij een heropening moet de boel op de kop, alwéér Dennis Volmer - Collega-directeur De Lindenborg

En die spanning kan weg zijn bij de start van het nieuwe schooljaar. ‘Dan heeft iedereen de kans gehad om een prik te halen. Dat is een veel logischer moment.’

Te veel werk voor weinig tijd

Bovendien is het openen van de scholen veel werk. ‘We hebben vroeg zomervakantie dit jaar, 9 juli. De laatste toetsweek begint op 17 juni. Dus als we dinsdag horen dat het voortgezet onderwijs volledig open mag, dan hebben we het over 2,5 week. Dan moet daarvoor de boel op de kop. Alwéér’, zegt collega-directeur Dennis Volmer.

Die tijd kan beter in het onderwijs gestoken worden, vindt ook Akkelys Lukkes van Openbaar Onderwijs Groningen (OOG), waar veertien middelbare scholen in Stad onder vallen. 'We staan er daarom wat dubbel in', zegt de bestuurder. 'Het is fijn dat we leerlingen weer mogen verwelkomen, maar alle tijd die naar de organisatie gaat, gaat niet naar het onderwijs.' Lukkes doelt op het maken van roosters en het inrichten van de klaslokalen.

Heropenen zorgt voor hoofdbrekens

Bovendien komt bij een heropening meer kijken dan alleen de roosters aanpassen, legt Smit uit. ‘Je gaat niet zomaar terug naar het oude. Alles en iedereen is ingesteld op hybride onderwijs: deels thuis, deels op school. Het hele programma is daar op afgestemd: de lesstof en de toetsen. Alles.’

Open voor tweeënhalve week is gewoon een grote verandering te veel Dennis Volmer - collega-directeur De Lindenborg

En dat is na een heftig coronajaar eigenlijk te veel. ‘Er ligt constante druk bij het onderwijs. In een normaal jaar weet een onderwijzer wat hij kan verwachten en stemt daar zijn programma op af. Dat is keer op keer over de kop gegaan: lockdown, deels open, deels digitaal, quarantaine van leerlingen plus alle zorgen die iedereen heeft. Open voor tweeënhalve week is gewoon een grote verandering te veel’, zegt Volmer.

Lukkes is het met hem eens. 'Het is de vraag of je dit zo kort voor de zomervakantie moet willen. Het kost tijd en energie om te schakelen en een deel van de medewerkers zal moeite hebben met de bijkomende risico's, dus het besmettingsgevaar.'

Drukke zomer

Daar komt bij dat het al een drukke zomer wordt, terwijl iedereen behoefte heeft aan rust. Want het kabinet kwam begin dit jaar met een Nationaal Programma Onderwijs, waarmee ruim 8,5 miljard kan worden verdeeld om scholen te ondersteunen.

‘We moeten dat geld komend schooljaar gaan uitgeven en daar moeten we nu keuzes voor maken’, legt Smit uit. ‘Als we willen werken met kleinere klassen, dan moeten we nog leraren aannemen, bijvoorbeeld. We moeten andere lesprogramma’s ontwikkelen, noem maar op. Ik kan wel honderd verschillende dingen bedenken.’

Alles wat lesgeven leuk maakt kan niet echt Daisy Smit - Directeur De Lindenborg

'Het gaat om een flink bedrag voor onze school. Dat is hartstikke mooi, maar dat moeten we wel goed besteden en dat vraagt een flinke inzet. Dus het werd al een drukke zomer.’

Uitzien naar oude normaal

‘Alles wat lesgeven leuk maakt kan niet echt, want de docenten staan in een vakje. Het persoonlijke contact is veel minder: even met je vinger op het schrift om wat aan te wijzen, even een schouderklopje. Al die kleine dingen zijn al veertien maanden weg. Het is wel superfijn als dat straks weer kan.’

