Termunter zusjes over hun leraar Ede Staal: 'Hai was n beetje sjappie-achtig'

Ede was in zijn werkzaam leven leraar Engels, onder meer in Winschoten op de lts en de laatste jaren op de mavo in Woldendorp.

Din most hom nog even weden

Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig kregen Alie en Simone in Woldendorp les van Ede. Het eerste wat ze te binnen schiet is dat ze van alle leraren de cijfers al hadden voor het rapport, maar nog niet van de leraar Engels. 'Din most hom nog even weden bie Ede en kregen we inains drij toetsen in ain week.'

Zusjes Simone (links) en Alie Meijerhof uit Termunten (Foto: Rolf Schreuder/RTV Noord)

Simone vond Ede eigenlijk geen echte leraar. 'Ik von hom n beetje sjappie-achtig, mor din wel in de goie zin van t woord. Hai was aans as aander leroaren mit zien net nait goudgestreken overhemd. Mor dat boeide hom ook totoal nait.'

Klassenfoto

Alie zat vier jaar bij Ede in de klas: 'Ik von dat hij n soort natuurlijk gezag haar. Hai wer ook noeit echt kwoad'. Ze heeft ook nog een klassenfoto uit die tijd. Ede staat erop met shagje in de hand afwezig in de verte starend.

Opmerkelijk is ook dat Simone ook nooit Engels van Ede heeft gehad. 'Nee, ik mos van hom aander leerlingen dij t nait zo gud konnen, Engels leren. Hai von dat ik dat beter overbrengen kon as hai as leroar'.

De klassefoto van Alie Meijerhof met Ede (Foto: Eigen foto)

Wat de zusjes nooit vergeten zijn is het verhaal van Hanno, de oudste van zes zoons van Ede en Fieke. Hanno werd als kleuter aangereden door een auto en raakte ernstig gewond aan zijn hoofd.

Dat kwam binnen

'Dat muik heul veul indruk. Dat n leroar dat vertelt in de klas. Dat kwam binnen. Dat rakt. Het was n gezond kind. Dat dut wel wat'.

Een ding is zeker: Alie en Simone zullen Ede als leraar nooit vergeten. 'Hai blift wel bie. Van veul aander leroaren waiten we noam nait meer van. Hom zollenve noeit vergeten'.

Deze en andere verhalen in aflevering 35 van de podcast Credo, over het leven van Ede Staal.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er dus 35 afleveringen van Credo te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 35 van Credo:

Of beluister via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

Meer afleveringen?

Wil je meer afleveringen horen? De podcast Credo, het leven van Ede Staal, is hier op de website van RTV Noord te vinden, maar ook rechtstreeks via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast te beluisteren. Op die manier kun je waar en wanneer je wilt op jouw moment een of meerdere afleveringen luisteren.

Klik op abonneren als je automatisch op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen.

Andere podcasts

Ook geïnteresseerd in andere podcasts van RTV Noord? Volg dan De Koffiecorner, de wekelijkse podcast over de Groningse sportwereld (Spotify, Apple Podcasts, Youtube) of Turbulente Tijden, een documentaireserie over het omstreden windmolenpark N33 (Spotify, Apple Podcast, Google Podcast).