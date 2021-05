Mollema heeft niet de benen om te winnen op zware klim in Giro

Bauke Mollema heeft voor de derde keer een poging om een ritzege te pakken in de Ronde van Italiƫ zien stranden. Hij behaalde zaterdag in de etappe naar de Monte Zoncolan wel zijn beste klassering tot nu toe.

Mollema eindigde op de vijfde plaats. In de laatste honderd meter probeerde hij nog aan te klampen bij roze truidrager Egan Bernal. Maar de Groninger van Trek-Segafredo kon het wiel van de ontketende Colombiaan op de steile aankomst niet volgen.

Het was slechts een schrale troost voor Mollema dat hij bijna in dezelfde tijd als de klassementsleider over de streep kwam na veertien loodzware kilometers richting de besneeuwde bergtop, op een hoogte van bijna tweeduizend meter.

Kansen

Mollema slaagde er voor de derde keer in de Giro in om in de vlucht van de dag terecht te komen. Deze keer had hij ook een ploeggenoot bij zich. De Italiaan Jacopo Mosca zette zich in de richting van de voet van de Zoncolan op kop van de groep.

Daarna was het aan Mollema om een gooi te doen naar de etappezege. Hij moet zich, gezien de samenstelling van de kopgroep, kansen toegedicht hebben. Het liep totaal anders.

Geen serieuze jacht

Want het was niet Mollema die het heft in handen nam, maar Jan Tratnik. De Sloveen reed langzaam weg van zijn medevluchters. De achtervolgers keken elkaar aan en niemand had de benen om in de achtervolging te gaan behalve één renner. Lorenzo Fortunato waagde de sprong, kreeg Tratnik in het vizier en sloot aan.

Mollema kon de tempoversnelling niet aan en kon ook even later geen versnelling plaatsen. Er kwam vervolgens nooit een serieuze jacht op gang van de overgebleven vier renners achter het tweetal. Het verschil liep al snel op op naar een dikke veertig seconden. Voor Mollema een te groot verschil om nog te kunnen hopen op een ritzege met nog zeer steile stroken voor de boeg.

Weer geen succes

Fortunato overleefde op het tandvlees de laatste kilometers en vierde zijn grootste zege van z'n loopbaan. Met de moed der wanhoop probeerde Mollema nog voor Bernal te blijven, maar hij deed dat tegen beter weten in. Eén minuut en 47 seconden was de achterstand op de etappewinnaar.

Weer een dag in de aanval, weer geen succes, moet Mollema gedacht hebben. Het frustreert, maar er komt de komende week nog wel een aantal kansen op een ritzege. Zondag wellicht in een korte heuveletappe. Of Mollema dan al voldoende hersteld is van de inspanningen van een dag ervoor is de vraag. De tank raakt een keer leeg.

