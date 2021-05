Enquête: wat zijn jouw ervaringen op de huizenmarkt?

'Grootste stijging huizenprijzen in 20 jaar' schreef de NOS eerder deze week op basis van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bestaande koopwoningen waren in april 11,5 procent duurder dan een jaar eerder. Dit is de snelste stijging in 20 jaar tijd. Vergeleken met het dieptepunt van de huizencrisis in 2013 zijn huizen nu 63,5 procent duurder.

Overspannen huizenmarkt

Het persoonlijke verhaal van redacteur Geert Jan Darwinkel van vorige maand schetst de huizenmarkt van nu. Uiteindelijk vinden zijn vriendin en hij een huis. 'We overbieden fors, vinden we zelf. Twee uur later krijgen we te horen dat er nog drie bieders zijn, maar dat we niet het hoogste bod hadden. Of we nog willen verhogen? Ja, besluiten we. We doen er nog een flinke scheut bij. Is het huis dat waard? Misschien niet. Maar het is het waard voor ons, denken we. En gelukkig ook voor de verkopers. Bod geaccepteerd, horen we een half uur later. Woohoo!'

