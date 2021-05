Matthew Otten wordt de nieuwe hoofdcoach van Donar

Otten was het afgelopen seizoen coach van Yoast United uit Bemmel. Hij werd met die ploeg eerste in de Elite B-groep. Daarnaast bereikte hij met Yoast de finale van het bekertoernooi, waarin werd verloren van BAL uit Weert. Otten is tevens assistent-coach bij het Nederlands team.

Periode in Groningen

Otten speelde in het verleden twee seizoenen (2009-2011) voor Donar, toen nog onder de naam GasTerra Flames. Hij pakte in die periode onder coach Marco van den Berg de landstitel in 2010 en een jaar later ook de nationale beker.

Zelf houdt Otten nog een kleine slag om de arm: 'We zijn er nog niet', zo laat hij zaterdagavond weten. Donar wil niet reageren. Dinsdagmiddag om 15.00 uur is er een persmoment bij de Groningse basketbalclub.

Austin Luke?

Verder gaan er hardnekkige geruchten dat Otten zijn sterspeler Austin Luke meeneemt naar Groningen. De 26-jarige Amerikaan viel het afgelopen seizoen regelmatig op, vanwege zijn scorend vermogen en zijn hoeveelheid assists. Zo maakte hij in de halve finale van het bekertoernooi 52 punten tegen Landstede Hammers uit Zwolle. Ook gaf hij gemiddeld de meeste assists van alle spelers in de eredivisie, namelijk 9,4 per wedstrijd.

Lees ook:

- Donar zet coach Rudez aan de kant: 'Heel teleurstellend'