Door de mand: Kees Vlietstra trekt z'n mooiste pak aan

In de week dat FC Groningen door onvoldoende aanvallende kwaliteit en Donar door verdedigende onwil uit de playoffs werden geknikkerd liet Diego Simeone aan Danny Buijs én Pete Millar zien wat balans in een team is; aanvallen met dodelijke precisie en verdedigen met het mes dwars in de bek.

Zo won Atlético Madrid, met onze Luis Súarez, zaterdag La Liga. Na afloop van de kampioenswedstrijd tegen Real Valladolid kwamen er ontroerende beelden van een huilende Súarez. De Uruguayaan zat op het veld. Een mobiele telefoon voor zijn gezicht. Hij was aan het skypen met zijn gezin. Tranen rolden over zijn wangen. Lagrimas con canalón.

Het verhaal is bekend. Toen Ronald Koeman werd aangesteld als trainer van Barcelona was een van zijn eerste taken een slechtnieuwsgesprek met Luis Súarez. Luister Luis, je bent te duur, we gaan niet met je verder.

Achteraf was deze mededeling de reden waarom Atlético en niet Barcelona kampioen is geworden. 'El Pistolero' verdween vol wraakgevoelens naar de hoofdstad, zijn goede vriend Messi zwaar teleurgesteld achter latend. Waar in de eerste seizoenshelft Súarez scoorde op rancune liet Messi een ongekend staaltje werkweigering zien. Atlético nam een straatlengte voorsprong, uiteindelijk genoeg om tot campione te worden bekroond. Na afloop van de laatste wedstrijd, waarin Súarez ook nog eens het winnende doelpunt liet aantekenen, kwamen de waterlanders tijdens het skypen met vrouw en kinderen.

'Het was zo'n moeilijke situatie', zei hij even later tegen de pers. 'De manier waarop ze bij Barcelona plotseling op mij neerkeken. Ze hadden me niet meer nodig. Veel mensen hebben met mij geleden. Mijn vrouw en mijn kinderen hadden dit ook nog nooit meegemaakt. Het heeft ze pijn gedaan.'

Bellen met het thuisfront direct na afloop van een topprestatie in de sport is een garantie voor een emotionele achtbaan. Je staat nog stijf van de adrenaline en bij het horen van je dierbaren breek je bij de enkels af. Weet u het nog? Olympische Spelen 1992, Barcelona. Onze Ellen van Langen wint goud op de 800 meter. Ook commentator Theo Reitsma is in topvorm en samen komen ze als eerste over de streep.

Nauwelijks bekomen van haar prestatie, krijgt Van Langen door verslaggever Sierd de Vos een mobiele telefoon ter grootte van een schoenendoos in haar handen geduwd.

'Ha lieffie, heb je het gezien?', is de ontwapenende vraag die Van Langen haar partner aan de andere kant van de lijn stelt.

Mooie tijden. Terug naar de onze(kere). Terug naar het kampioenschap van Atlético Madrid. Van Luis Súarez. En van coach Diego Simeone. De Argentijnse cliniclown in een strak maatpak.

'Dit betekent zoveel voor de club', zei Simeone die in 1996 als speler en in 2014 voor de eerste keer als trainer kampioen werd met Atlético. 'Ik ben het gezicht van de club, maar achter mij wordt heel hard gewerkt door een groot aantal mensen. Vijf of zes weken geleden heb ik met mijn fysiotherapeuten afgesproken dat we bij het groeten niet meer 'hallo' zouden zeggen, maar 'wij gaan kampioen worden'. En het is uitgekomen.'

Goede tip van Diego. Kan onze Simeone, Danny Buijs, nog wat van leren. Het is achteraf toch niet handig geweest van Buijs om 'wij worden door FC Utrecht uit de playoffs geflikkerd' als begroeting met zijn staf te hebben gekozen.

Enfin, door het maatpak van Simeone en het telefoongesprek van Súarez dwalen mijn gedachten af naar 16 juli 2016. Olomouc, Tsjechië. Finale jeugd WK. Jong Oranje-Jong Taiwan. Voor het eerst van mijn leven coachte ik in een maatpak. Desondanks werd het 24-16. Wereldkampioen!

Een half uur na de wedstrijd. Telefoon uit Engelbert. Jongste zoon aan de lijn. 'Pap, ik heb de livestream gezien. Wat had jij nou voor een raar apenpak aan? Ben je ook buschauffeur daar?'