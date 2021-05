Kim Polling vecht beslissing aan en wil alsnog plek op Olympische Spelen afdwingen

‘Ik ben furieus. De Judobond heeft altijd 'stoer' gedaan wat betreft de statistieken en nu ineens zijn ze niet van belang’, aldus een strijdlustige Polling.

Alle titels op een rij

Een kort overzicht van het aantal gewonnen titels van beide judoka’s doet gelijk begrijpen waar de verontwaardiging van Polling vandaan komt. De Groningse heeft haar carrière lang belangrijke prijzen gepakt. Zo werd ze in totaal vier keer Europees kampioene (2013, 2014, 2015, 2018), won ze vier keer de Masters (2013, 2015, 2016, 2019) en pakte ze nog eens vijf Grand Slam titels. Van Dijke werd in haar carrière twee keer Europees kampioene (2017, 2021) en won één keer een Grand Slam (2017). Bovendien staat het in onderlinge ontmoetingen 6-1 in het voordeel van Polling.

Olympische cyclus

Ook in de afgelopen olympische cyclus zijn de cijfers flink in het voordeel van Polling. Zo staat ze hoger (vierde) op de wereldranglijst dan Van Dijke (vijfde), dat terwijl de Groningse er sinds de Spelen van 2016 in totaal drie jaar uit heeft gelegen vanwege blessures. Desondanks won ze tussendoor een Europese titel, een Masters en twee keer een Grand Slam.

Toch had Polling voor de beeldvorming de pech dat ze uitgerekend die ene verliespartij tegen Van Dijke leed in februari tijdens het één na laatste meetmoment, en vervolgens Van Dijke haar tweede Europese titel zag winnen bij het laatste meetmoment in april.

Ik ben het ook niet eens met de door de coaches gegeven input Kim Polling - judoka

‘Ik ben het er niet mee eens dat de meest recente prestaties de doorslag zouden kunnen geven, want er is nooit aan ons verteld dat deze prestaties de doorslag zouden kunnen geven. Er is altijd gezegd dat de toernooien in 2021 net zo zwaar meetellen als de overige toernooien in het kwalificatietraject’, aldus Polling, die in januari nog een bronzen medaille pakte bij de Masters, het sterkst bezette toernooi van de laatste drie meetmomenten, ten koste van Van Dijke. Desondanks kreeg ze op 27 april het slechte nieuws te horen van de selectiecommissie.

‘Er zaten zelfs fouten in de verzamelde data’

‘Tot en met het moment dat ik op 27 april werd gebeld met de mededeling dat ik niet geselecteerd werd voor de Olympische Spelen, ben ik ervanuit gegaan dat er tijdens de selectiebesprekingen zorgvuldig naar de statistieken zou worden gekeken. Dat verklaart ook mijn eerste reactie dat ik geen bezwaar in zou gaan dienen. Ik was ervan overtuigd dat de selectiecommissie de juiste statistieken zou hebben gebruikt en daarmee ook de grote verschillen tussen Sanne en mij had gezien, maar dit vanwege één of andere (verklaarbare) reden niet relevant had gevonden.’

‘Ik was uiteraard wel enorm benieuwd naar deze reden en daarom heb ik dagelijks aan de selectiecommissie gevraagd om mij de onderbouwing, de toelichting en de gebruikte statistieken op te sturen. Toen ik deze statistieken zaterdagavond 1 mei eindelijk ontving, werd mij duidelijk dat de verschillen niet gezien zijn en dat er zelfs fouten in de verzamelde data zaten. En ik kan mij voorstellen dat door uit te gaan van deze foutief verwerkte data, de olympische coaches op het verkeerde been gezet zijn’, aldus Polling.

‘Grilliger, blessuregevoeliger en tactisch minder sterk’

Tjaart Kloosterboer, directeur topsport van de judobond, is de voorzitter van de selectiecommissie. Hij vormt die samen met Charles van Commenée, vooral actief in de atletiek. Die commissie is geadviseerd door de olympische judocoaches. Los van de cijfers beoordelen zij Polling onder meer als ‘grilliger, blessuregevoeliger en tactisch minder sterk’ dan Van Dijke, waardoor uiteindelijk die laatste geselecteerd is voor de Spelen.

‘Ik ben het ook niet eens met de door de coaches gegeven input, als het tenminste waar is wat de selectiecommissie zegt over de door de coaches gedane uitspraken. Ik vermoed dat de coaches tijdens het gesprek met de selectiecommissie vanuit onderbuikgevoel hebben gereageerd. Want alle door de selectiecommissie gedeelde uitspraken die door de coaches gedaan zouden zijn, houden geen stand als er naar de statistieken gekeken wordt’, zo reageert Polling.

Bezwaarschrift

De 30-jarige judoka uit Zevenhuizen laat het er dus niet bij zitten en stuurt maandag 24 mei haar bezwaarschrift naar de bezwaarcommissie. Die commissie heeft tot 28 mei 17:00 uur de tijd om te reageren.

Polling en Van Dijke op WK

Saillant detail is dat zowel Polling als Van Dijke op donderdag 10 juni deel zullen nemen aan de Wereldkampioenschappen in Boedapest. Een maand later beginnen de Olympische Spelen in Tokio.

Lees ook:

- Polling niet naar Olympische Spelen: 'Tijd nemen om dit te verwerken'

- Concurrente Kim Polling na EK-goud: 'Ik ga naar Tokio'