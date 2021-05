‘In Nederland nadenken over kerncentrale, maar niet in Eemshaven’

Om de energiedoelstellingen in Nederland te halen moet het Rijk nadenken over extra kerncentrales. Deze moeten alleen niet in de Eemshaven worden gebouwd.

Dat zegt gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) in de podcast Voorwaarts Voorwaarts van RTV Noord.

‘Ik voel me echt verantwoordelijk voor het Groninger landschap, ik wil een soort hoeder van het landschap zijn en dat meen ik echt serieus’, zegt Wulfse.

Balans

De huidige ambities in de Regionale Energiestrategie worden uitgevoerd, maar richting 2050 moeten Groningen en het Rijk met elkaar in gesprek over de balans tussen ruimte en het plaatsen van windmolens en zonneparken, stelt Wulfse.

‘Als VVD-fractievoorzitter heb ik er samen met andere fractievoorzitters voor gezorgd dat het VVD-verkiezingsprogramma meldt dat er geen extra windmolens op land komen’, vervolgt Wulfse. ‘Nu is het zo dat wanneer een gemeente geen nieuwe windparken wil, er ook geen nieuwe windparken in onze provincie komen. Ik heb een heel gesprek gehad met de wethouder van Midden-Groningen, die richting zijn bewoners vertelde dat er bij de gemeente Midden-Groningen geen plannen voor een nieuw windpark bekend zijn.'

'Openstaan voor kerncentrales'

Dat zorgt ervoor dat de samenleving wel de consequenties van deze keuzes onder ogen moet zien, geeft Wulfse aan. ‘Dan moet je wel openstaan voor kerncentrales. In de Eemshaven kan het niet, wij maken in Groningen de keuze voor waterstof, maar in Zeeland, in Borssele, willen we graag een kerncentrale.’

Beluister de nieuwe aflevering van Voorwaarts Voorwaarts:

'Zonde van de landbouwgrond'

Kritiek is er ook op de beleidskeuzes van Wulfse. De uitbreiding van de Eemshaven is geen keuze voor het hoeden van de natuur, zegt LTO-regiobestuurder Lammert Westerhuis uit Usquert.

‘Het is zonde om in één keer een heel groot blok landbouwgrond weg te halen voor de industrie’, laat Westerhuis in Voorwaarts Voorwaarts weten. ‘De meeste boeren die mogelijk worden uitgekocht hebben een opvolger. Dat zijn grote pootgoedboeren die perspectief zien door de vruchtbare landbouwgrond. En dat perspectief wordt nu weggenomen.’

Wulfse zegt dat de provincie in gesprek wil met deze groep boeren door het optuigen van gesprekstafels. Het gesprek met grondeigenaren is een aparte tafel, waar grondeigenaren kunnen aanschuiven.



