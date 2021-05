Kleedkamer Noord #27 (met Mister Donar): 'Het was allemaal net niet'

Met Donar-bestuurslid technische zaken Martin de Vries evalueren we het afgelopen seizoen, waarin de topclub geen enkele prijs pakte. Wat voor cijfer geeft De Vries zichzelf voor de selectie die hij heeft samengesteld?

Welke spelers zien we volgend jaar terug? En hoe lang gaat De Vries zelf nog door? Daarnaast bespreken we met Kim Polling de juridische stappen die ze onderneemt om toch nog op de Spelen terecht te komen. Bauke Mollema, Jorinde van Klinken en zwemkoningin Ranomi Kromowidjojo komen ook nog voorbij.

De Vries en zijn fles (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

-Martin de Vries: 'Het was allemaal net niet'

-Karel-Jan Buurke: 'Ik geef je een vijf'

-Karel-Jan Buurke: 'Je bent hard naar anderen, dat moet je ook voor jezelf zijn'

-Martin de Vries: 'Jij moet voorzichtig zijn met dingen die je over een ander zegt'

-Niiwino Geertsema: 'Wordt dit je laatste kunstje?'

-Henk Elderman: 'Het is teleurstellend wat Bauke laat zien in de Giro'

-Kim Polling: 'Ik wil dat duidelijk wordt waarom ze mij niet sturen?'

Beluister Kleedkamer Noord #27 hier:

