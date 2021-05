Uitslaande brand in restaurant Zuidlaren

Te zien was hoe de vlammen uit de zijkant van het alleenstaande pand sloegen. Het is onbekend of er ten tijde van het ontstaan van de brand mensen in het gebouw van de pizzeria-eetcafé waren en of er gewonden zijn gevallen. Inmiddels hebben de brandweerlieden de brand onder controle.

'Grote brand'

Verscheidene brandweerkorpsen werden even voor 17:00 uur gealarmeerd. De brandweer was niet veel later met meerdere bluswagens ter plaatse en schaalde op naar 'grote brand'.

Omstanders worden op afstand gehouden. In en om Zuidlaren worden bewoners geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook.