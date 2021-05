Windparkterminals in de Eemshaven: van superdruk tot muisstil

Hoe zijn die grote verschillen te verklaren? Laten we eerst eens kijken bij de Buss Terminal: dat terrein ligt vol met zogeheten monopiles, funderingen voor windmolens op zee. Ze zijn bestemd voor het windpark Hornsea Two, op negentig kilometer afstand van de kust bij Yorkshire in Engeland.

Hornsea Two

Hornsea Two is op dit moment het grootste windpark op zee in aanbouw. De monipiles worden in de Eemshaven ontvangen, opgeslagen en weer verscheept. Opdrachtgever is de Deense energiegroep Ørsted. Buss Terminal in de Eemshaven sleepte die opdracht ruim een jaar geleden binnen.

De Buss Terminal in de Eemshaven ligt vol met windmolenonderdelen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Geen mening over collega's'

Veel informatie over dit project wil Buss Terminal niet kwijt, blijkt uit de woorden van aankomend general manager John Meijer: ‘Wij bij Buss vinden het niet belangrijk om op de voorgrond te treden’, zegt hij. ‘Daarom kan ik ook niets zeggen over klanten die wij nu of in de toekomst hebben.’

De lege Bow Terminal in de Eemshaven (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het is Meijer natuurlijk niet ontgaan dat er op het terrein bij 'concullega' Bow nog niets, maar dan ook helemaal niets gestald staat. Maar ook hier houdt hij zich op de vlakte: ‘Ik heb geen mening over collega’s. In z’n algemeenheid kun je stellen dat beide terminals misschien wel op elkaar lijken, maar zonder daar nu diep op om te gaan: er zijn ook wel degelijk verschillen. Buiten dat, u weet ook hoe het werkt. Het gaat uiteindelijk om de beste prijs-kwaliteitverhouding.’

Hij vervolgt: ‘Het is natuurlijk mooi dat onze terminal vol ligt, maar wij zijn zeker niet het enige bedrijf in de Eemshaven dat het druk heeft met de offshore-windindustrie. Dat gunnen we elkaar ook, we maken ook wel eens gebruik van elkaars diensten. Groningen Seaports biedt in de Eemshaven veel faciliteiten voor de offshore windindustrie, en het is voor iedereen goed dat die haven zich als zodanig profileert. Dus is het ook goed als er activiteiten zijn bij Bow.’

'Geen zorgen'

‘We maken ons geen zorgen, verre van dat’, zegt Ludolf Reijntjes, gevraagd naar zijn toekomstverwachtingen. Reijntjes is de managing-director van de nog lege Bow Terminal. ‘Die klant van Buss hadden wij natuurlijk ook wel willen hebben’, vervolgt hij, ‘maar die is helaas aan onze neus voorbij gegaan. Waarom die klant voor Buss heeft gekozen? Geen flauw idee.’

In augustus is de situatie hier heel anders Ludolf Reijntjes - managing-director Bow Terminal

Reijntjes denkt dat er nog veel werk aan zit te komen: ‘Er gaat in de hoek van Nederland, Duitsland en Denemarken tot 2040 nog zóveel gebeuren op het gebied van offshore-wind. We hebben natuurlijk wel een business-case gemaakt voordat we naar de Eemshaven kwamen. Daaruit kwam naar voren dat er zeker één speler bij kan op de markt van offshore-wind, naast Buss Terminal.’

Opstartfase

Bow beschikt al langer over een terminal in Vlissingen. De terminal in de Eemshaven is sinds november vorig jaar klaar voor gebruikt, terwijl het terrein al in 2018 werd aangekocht. Reijntjes: ‘Er komt veel kijken vóór er echt activiteiten kunnen plaatsvinden. Milieu- en andere vergunningen moeten worden aangevraagd, er moet drainage komen, de zaak moet worden geasfalteerd, een kantoortje moet worden geplaatst, om maar eens wat te noemen.’

Hij verwacht dat het nog dit jaar druk zal worden op de terminal aan de oostkant van de Eemshaven. ‘In augustus is de situatie hier heel anders’, zegt hij. ‘Maar over hoe en wat kan ik nu nog niets zeggen.’

'We moeten de taart met z'n allen binnenhalen'

Terug naar John Meijer van Buss Terminal. Hij benadrukt dat het een gezamenlijk belang voor de bedrijven in de Eemshaven is om de off-shore windindustrie zo goed mogelijk te faciliteren: ‘Kijk, ik zeg het zo: we moeten de taart met z’n allen binnenhalen, en daarna mag je best proberen het dikste stukje met daarop het chocolaatje erop op je bord te krijgen.’

