Huizen 'flippen' is hip

Op het Instagramaccount Funda Makeovers verzamelt Beitske de Jong ('zelf geen klusser, alleen fundaspeurder') de voor-en-na-foto's met #ziedepotentie.

Toen ze vorig jaar zelf op zoek was naar een koophuis, viel het haar ineens op: er stonden huizen op Funda die ze een paar maanden daarvoor zelf nog bezichtigd had, maar nu compleet gerenoveerd. 'Ik vond het leuk om de oude en nieuwe foto’s naast elkaar te zetten, en dacht: als ik dat leuk vind, dan vinden andere mensen dat misschien ook wel leuk'.

Zo ontstond haar Instagrampagina Funda Makeovers met daarop huizen die binnen een jaar volledig gerestyled weer op Funda verschenen. Inmiddels heeft haar account ruim 354.000 volgers.

Een visgraatvloer en zwarte keuken

De Jong moet wel goed zoeken om niet elke avond een huis te posten met een visgraatvloer, zwarte keuken en in zwart staal opgetrokken glazen deuren. Blijkbaar vinden veel mensen hetzelfde mooi. Zelf onthoudt ze zich van commentaar, ‘al doet het wel pijn wanneer ik zie dat ze alle oude elementen eruit gesloopt hebben’.

Wel roept ze de mensen die reageren op haar account af en toe tot de orde: ‘Er heeft iemand gewoond en er gaat ook weer iemand wonen. Je hoeft het niet mooi te vinden, maar let in je reactie wel een beetje op je woorden.’

Het speuren blijft voor De Jong leuk en verrassend. En doordat er zoveel volgers zijn is het moeilijk om met het account te stoppen. 'Mensen sturen me soms persoonlijke berichten, bijvoorbeeld dat ze altijd naar het account kijken wanneer ze ’s nachts borstvoeding geven.’

Het meisje met de parel

Het gaat niet alleen om de verbouwing, vaak komt er ook een complete interieurstyling aan te pas. De Jong: ‘Wat daarin opvalt is het ontbreken van persoonlijke spullen. Ook staat vaak nergens een afvalemmer. En nog zoiets; een schilderij van het meisje met de parel aan de muur zie je heel vaak terug in interieurs.'

Wie denkt dat 'flippen' vooral iets is van de grote steden heeft het mis. 'Van het Noorden tot het Zuiden van het land, overal vind je ze', vertelt De Jong. Wie deze 'flippers' zijn is volgens haar heel verschillend. 'Je hebt grote bedrijven die niks anders doen en meerdere huizen tegelijk renoveren. Maar er zijn ook eenlingen bij.'

Huizenflipper Dennis Helder en zijn vrouw bij hun huidige woning in Niebert (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Ervaren 'flipper'

Iemand met ervaring is Dennis Helder. Met zijn bouwbedrijf heeft hij al meerdere huizen ‘geflipt’. Helder: ‘Ik ben begonnen met een rijtjeswoning, toen een hoekwoning, daarna een twee-onder-een-kapwoning, en zo steeds verder.’

Wanneer hij een huis koopt, maakt hij het met de jongens van zijn bouwbedrijf eerst bewoonbaar, vervolgens gaat hij er met zijn vrouw zelf wonen en maakt hij het helemaal af. Na een paar maanden staat het dan weer te koop. ‘We zijn nu zover dat we een tweede huis erbij kunnen kopen en dus niet zelf in het klushuis hoeven te wonen.’

Dennis Helder en zijn echtgenote (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De renovatie van hun huidige woning, een villa in Niebert, is nog niet helemaal klaar. Toch is het huis al twee ton meer waard dan toen ze het kochten. 'Er is een potentiele koper, maar misschien blijven we hier zelf wonen.'

'Wanhoop wordt steeds duidelijker'

Sjirk de Jong van het RIVM ziet door de stijgende huizenprijzen steeds minder 'geflipte' huizen. 'Je kunt geen krotje meer voor noppes op de kop tikken. Het echt opkopen voor de handel zie je wel steeds meer, om er uiteindelijk huurders in te stoppen.'

Het gaat volgens hem om de grotere beleggers, wiens geld op de bank steeds minder waard wordt. Maar hij legt ook uit dat opdrachtgevers steeds vaker voor de gunfactor gaan, bijvoorbeeld bij jonge stellen die een brief schrijven aan de verkoper. 'De wanhoop van de koper wordt steeds duidelijker, soms heeft dat een positief uitvloeisel.'

De Jong had het laatst bij een boerderij die al zestig jaar in familiebezit was; daar werd het de kopers gegund omdat hun motivatie erg goed was. 'Andersom zie je ook dat particulieren op voorhand briefjes in de brievenbus gooien, terwijl het huis niet eens te koop staat. Bijvoorbeeld na rouwadvertenties, dat wordt als 'zeer negatief' ervaren.'

Minder klushuizen

De Jong denkt dat ze met haar Instagramaccount voorlopig nog wel even door kan gaan. ‘Zolang een huis een investering blijft, zien mensen hun kans.’ Toch ziet Helder om zich heen dat het opkopen en renoveren van huizen minder wordt. Door de hoge huizenprijzen is ook het vinden van een klushuis voor een leuke prijs steeds lastiger.

Ergens zit er ook tragiek in het 'flippen', waar een starter voor de transformatie het huis misschien nog had kunnen betalen, is die kans na de 'flip' aanzienlijk kleiner.

Zelf wist Beitske samen met haar vriendin een jaren 30-woning in Utrecht te bemachtigen, ook een opknappertje. Voor hen geen visgraatvloer of staalconstructie, maar het terugbrengen van de oude elementen. De glas-in-looddeuren die elders plaats moesten maken voor zo'n zwartstalen glastoestand heeft zij juist in haar huis gezet. En nee, ze is niet van plan het binnenkort te verkopen.

Behlave 'fundaspeurder' is Beitske de Jong freelance kunst- en cultuurjournalist. Ze presenteert onder andere op NPO Radio 4 het programma Avondconcert en maakte verschillende podcasts. Tussen 2004 en 2010 studeerde ze in Groningen, waar ze ook werkt voor Omroep OOG.

