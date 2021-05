Zomers weer op komst: 'Eindelijk! Het gaat nu echt gebeuren' (update)

Nog een paar dagen doorbijten, dan kan de regenjas de kast in. Er is zomers weer op komst, zegt weervrouw Harma Boer. 'Eindelijk! Het gaat nu echt gebeuren.'

'Alle weerkaarten laten het zien: het lagedrukgebied verdwijnt eind deze week van de kaart. We krijgen een langere periode van droog weer, met nuver wat zon. De 20 graden komen in zicht. Sterker nog: we komen er dik bovenuit, halverwege volgende week. Wat zitten we daar met z'n allen op te wachten.'

Vandaag had het met 12,5 graden ook een zachte winterdag kunnen zijn Weervrouw Harma Boer

Koud, nat en: groen

Dit is het koudste voorjaar sinds 2013, weet Boer. ‘De gemiddelde temperatuur deze lente was 8 graden. Vandaag had het met 12,5 graden ook een zachte winterdag kunnen zijn.’

Door de kou loopt de natuur achter. En door de regen is het een stuk groener dan voorgaande lentes. Dat merkt ook boswachter Bart Zwiers. ‘We hebben drie droge jaren achter de rug. Deze groene oase is de natte droom van iedere boswachter, hoor’, lacht hij. ‘Laten we hopen dat we niet weer zo’n hete zomer krijgen.’

Nog even wachten

Voordat het warmer en droger wordt, volgen eerst nog enkele dagen met minder weer. 'Woensdag valt er regen', zegt Boer. Daarbij is het met 13 graden 'aan de kille kant'.

Sommige mensen zeggen dat we nog wat tegoed hebben, maar ja, wordt het ons ook gegeven? Weervrouw Harma Boer

Boven de 20 graden

'Vanaf vrijdag blijft het droog. Zaterdag wordt het verder de provincie in zo'n 19 graden, zondag 21 graden en na het weekend gaat het richting de 22 graden.'

Het lijkt er bovendien op dat het een langere periode droog blijft. ‘Het mooie weer houdt zeker een week aan en misschien wel langer’, zegt Boer.

Wat voor zomer krijgen we?

Over de zomer kan ze nog niks zeggen. ‘Sommige mensen zeggen dat we nog wat tegoed hebben, maar ja, wordt het ons ook gegeven? Dat is natuurlijk de vraag.’

