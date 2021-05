Trees wil wél een zonnepark in haar achtertuin (en dit is waarom)

Daarom kiest ze ervoor om een deel van haar landbouwgrond beschikbaar te stellen voor een zonnepark. Het zonnepark is onderdeel van de pilot voor drie nieuwe zonneparken in de gemeente Eemsdelta: bij Stedum, Nooitgedacht en dus Geefsweer.

Appeltje voor de dorst

‘Hoor je die vogeltjes? Dat is toch prachtig’, zegt Godlieb al lopend door de weilanden. Eén van de redenen waarom ze voorlopig haar boerderij niet wil verlaten. Toch wordt het voor steeds lastiger om alles draaiende te houden. ‘Ik word steeds ouder en onderhoud aan de boerderij kost veel werk, tijd en geld.’

Het is voor Godlieb de reden om te gaan kijken naar andere manieren van inkomsten. ‘Een tijdje terug stond er iemand van een energiecoöperatie voor de deur. Die zag het wel zitten om op mijn stuk land een zonnepark aan te leggen, vlak naast het zonnepark dat er al ligt’, vertelt Godlieb. Voor haar een ideale kans, zegt ze. Al weet ze nog niet precies hoeveel het zonnepark haar daadwerkelijk gaat opleveren.

De energiecoöperatie die bij Godlieb aan de deur stond was Eemsdelta Energiek, in samenwerking met TSWE willen ze een zonnepark van ongeveer zeven hectare aanleggen. ‘Dit zonnepark komt pal naast het bestaande zonnepark te liggen, maar dan op een laaggelegen veld. Hierdoor valt het minder op in de omgeving, ook willen we het omringen met fruitbomen’, zegt Willem Schaap van Eemsdelta Energiek.

Hier komt het zonnepark bij Geefsweer (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord)

Zonde van de landbouwgrond?

De eventuele komst van het zonnepark ziet Godlieb als een mooie kans. ‘Ik zie mezelf nog niet in een woonwijk wonen. Waar moeten alle dieren, zoals de kippen, honden en paarden dan heen? Nee, dan klagen de buren daar straks over geluidsoverlast’, grapt ze. Al is het wel met een serieuze ondertoon. De komst van het zonnepark moet ervoor zorgen dat ze langer kan blijven wonen op de boerderij. ‘Het is een mooi appeltje voor de dorst.’

De inkomsten vanuit het zonnepark moet het leven op de boerderij een stuk makkelijker maken voor Godlieb. ‘Als we het een keer moeilijk hebben, dan kunnen we straks mensen inhuren om ons te helpen. Daar hebben we dan meer geld voor’, vertelt ze opgelucht.

Toch ziet Godlieb ook de andere kant van het verhaal. ‘Ik kijk nu over het hele veld heen en zie regelmatig reeën en andere dieren lopen. Dat zal straks wel over zijn.'

Als natuurliefhebber is dat voor de boerin een flinke kanttekening, maar dat weegt niet op tegen het voordeel om op de boerderij te blijven wonen, vertelt ze. ‘Sommige mensen vinden het zonde van de landbouwgrond, maar dat ligt hier anders. Ik doe sowieso niks meer met de grond: een keer hooien en dat is het. Meer lukt mij niet meer.’

Onzekerheid in Stedum

Niet alleen Godlieb, maar ook boer Heiko Smit uit Stedum kiest voor een zonnepark op zijn stuk land. Ook zijn initiatief, in samenwerking met Pieters Vastgoed Ontwikkeling en De Groene Kluis is door de gemeente uitgekozen om verder te ontwikkelen. Het zonnepark in Stedum komt op de grond van Smit, minimaal 500 meter bij het dorp vandaan.

Hier moet het zonnepark van Stedum komen (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord)

‘Dat is een eis vanuit de gemeente. Verder kan ik nog niet zoveel zeggen over de plannen, dit moeten we eerst verder uitwerken met de gemeente en dorpsbelangen’, vertelt Smit. In Stedum zijn daardoor nog niet alle omwonenden op de hoogte van de plannen.

De tuin van Rolf Bouwman grenst aan het stuk land van Smit. Hij ziet de panelen liever op daken dan op de landbouwgrond achter zijn huis. ‘Ik ben verder niet op de hoogte van de plannen, maar ga graag in gesprek met Smit. Ik ben benieuwd naar zijn plannen’, vertelt Bouwman.

Ook buurvrouw Marije Perk, verderop in de straat, komt graag meer te weten over de plannen van het zonnepark. ‘Vanuit mijn tuin kan ik nu nog helemaal tot aan Groningen kijken. Op een heldere dag zie ik het DUO-gebouw en de Tasmantoren vanuit mijn keukenraam. Ik zou ervan schrikken als de plannen van het zonnepark mijn uitzicht gaan belemmeren,’ vertelt Perk.

'Wéér iets lelijks'

Het derde initiatief dat is uitgekozen door de gemeente is een plan voor een zonnepark bij Nooitgedacht, een buurtschap vlakbij de Eemshaven. ‘Het park komt op zo’n veertien hectare grond langs de Kleine Tjariet, hiervan zal negen a tien hectare gevuld worden met panelen’, zegt Laurent Estourgie van Kronos Solar, initiatiefnemer van het park.

De locatie van het zonnepark bij Nooitgedacht (Foto: Sjoerd Halma/RTV Noord)

‘We willen samen met de omwonenden tot een goede oplossing komen. Lokaal eigenaarschap of een andere manier van compensatie bijvoorbeeld, dat ligt aan de wensen van de omwonenden zelf’, vertelt Estourgie.

Eén van die omwonenden is de familie Dijkema. Het echtpaar woont sinds negen jaar in Nooitgedacht en is bang dat het zonnepark het uitzicht gaat belemmeren. ‘We kregen een paar weken geleden een brief in de bus van de gemeente. Wéér iets lelijks ,dachten wij toen. We worden compleet opgeslokt door de industrialisatie’, zegt Rita Dijkema.

De plek van het zonnepark bij Nooitgedacht (Foto: Leonie Kort/RTV Noord)

Het huis van de familie staat vlak onder de Oostpolder, waar de uitbreiding gepland staat van de Eemshaven. Op enkele honderden meters afstand worden nieuwe windmolens gebouwd, schuin tegenover hen het datacenter van Google en nu komt er mogelijk ook nog een zonnepark bij het buurtschap.

Compensatie

De Dijkema's willen graag in gesprek met de initiatiefnemers om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen. ‘We begrijpen dat er steeds meer energie nodig is, maar waarom alles in onze achtertuin? Het houdt een keer op. De onzekerheid en onwetendheid levert mij enorm veel stress op’, zegt Rita Dijkema.

Ook buurman Robbert Sikken begrijpt dat er steeds meer duurzame energie nodig is. Hij woont sinds november 2020 met zijn vrouw in Nooitgedacht. ‘Ik moet toegeven dat ik weinig van de plannen afweet, maar ik zet mijn hakken niet direct in het zand. Ik wil graag in gesprek met de initiatiefnemers zodat we samen met alle buren een passende oplossing kunnen vinden. Ik neem aan dat we gecompenseerd worden’, zegt Sikken.

Vrije uitzicht verdwijnt

Terug naar Geefsweer, waar Godlieb nu nog door de groene weilanden loopt. Dat zal met de komst van het zonnepark anders worden. Het vrije uitzicht en de ruimte voor haar dieren zal verminderen. ‘Met pijn in het hart’, zegt Godlieb. ‘We moeten eraan wennen, maar alles verandert.’

De komende periode gaan de ontwikkelaars met omwonenden in gesprek. Daarna besluit de gemeente of de zonneparken er daadwerkelijk gaan komen.

