Examen straks klaar en dan? Jessica wil de muziek in

'Muziek is onder de jeugd niet heel populair meer; dat vind ik jammer. Het lijkt me leuk om anderen te inspireren met muziek.'

Jessica heeft dan ook muziek in haar vakkenpakket; dinsdagochtend is het examen. In het computerlokaal op school zitten tien leerlingen met koptelefoons op geconcentreerd te luisteren. Ze moeten vragen beantwoorden over de muziekstukken die ze horen. Jessica heeft er vooraf best zin in. 'Dit is één van de leukere examens om te doen', lacht ze.

Het ene instrument na het andere

Jessica is in haar vrije tijd veel met muziek bezig. Ze is lid van een muziekkorps Amicitia Nuis/Niebert en speelt bugel, ukelele, trompet en een beetje keyboard. 'Er komt steeds meer bij en ik ben ook van plan dat het nog steeds meer wordt. Het lijkt me leuk om van alles een beetje wat te kunnen.'

We volgen Jessica en haar jaargenoten Tessa van der Kaap en Koen Klunder tijdens de eindexamenperiode. Ze proberen alle drie hun havodiploma te halen, om daarna verder te studeren.

Verpleegkunde is nog lekker breed

Tessa heeft zich ingeschreven voor verpleegkunde (hbo-v) aan de Hanzehogeschool in Groningen. Die opleiding biedt plek aan maximaal 450 studenten en Tessa is er één van. Ze moest een motivatiebrief schrijven, een capaciteitentest doen en een toelatingsgesprek voeren. Dat is allemaal gelukt. 'Daar ben ik heel blij mee!'

Wat ze precies wil gaan doen weet ze nog niet en dat kan gelukkig ook nog even wachten. 'Het is heel breed en dan hoop ik dat ik erachter kom: oh ja, die kant wil ik op, bijvoorbeeld naar de ouderen. Dan kan ik me daarin specialiseren.'

Mbo of hbo; wat past beter bij me?

Koen Klunder vindt de keuze maar lastig. Hij heeft al een vmbo tl-diploma op zak en hoopt nu zijn havodiploma te halen. Dat opent de weg naar het hbo, maar of hij dat echt wil?

'Ik denk misschien dat mbo wel beter bij me past. Op hbo moet je weer heel veel leren en verslagen schrijven.' Hij wil in elk geval een sociale studie gaan doen en denkt nu aan Social Work; een studie die op beide niveaus kan. 'Ik wil hbo wel proberen, alleen ik weet niet of dat goed gaat uitpakken.'

Het is ook maar gek; afscheid nemen van de middelbare school. Jessica Snip denkt daar al wel eens aan. 'Het is een beetje onwerkelijk. Ik voel me nog best wel jong. Het is wel gek dat je straks hier weggaat. Ik moet wel aan het idee wennen dat ik straks aan het studeren ben.'

Na het examen volgt nog een toets

Om toegelaten te worden tot het conservatorium moet ze net als Tessa nog een hele route doorlopen. Haar wacht nog een toelatingstoets en een motivatiegesprek. Haar middelbare schooldocent muziek is ervan overtuigd dat ze het kan. Geke Schuurman: 'Dat gaat ze halen, want ze is echt supergemotiveerd om dit te gaan doen en tot een goed eind te brengen. Dat gun ik haar ook van harte en dat verdient ze ook.'

En het examen, hoe ging dat? Jessica: 'Voor mijn gevoel ging het wel goed. Ik ben tevreden hoe het is gegaan, maar het is natuurlijk altijd even afwachten.'

