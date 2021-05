Dit maken Groningers op de huizenmarkt mee

Een te koop-bord in een straat in Delfzijl (Foto: ANP)

'Je wordt direct overboden', je moet 'bieden met onrealistische bedragen' en 'je krijgt haast geen afspraak meer voor een bezichtiging'. Het is een greep uit de reacties van huizenzoekers op onze enquête over ervaringen op de oververhitte huizenmarkt.

Rond de 500 mensen reageerden op de vragenlijst, waarin de focus ligt op koopwoningen.

'Niet te doen'

209 van hen geven aan al langer dan één jaar naar een geschikt huis te zoeken. Eén van hen is Arnold Veenstra, die op zoek is naar een woning in het Ommeland. Hij zegt er bijna een dagtaak aan te hebben om het aanbod in de gaten te houden.

Soms doet een makelaar alsof het een mega-gunst is dat je mag komen kijken Arnold Veenstra - huizenzoeker

'Een hele groep makelaars adverteert alleen via de eigen website, Facebook of Instagram. Om dat allemaal te volgen, is niet te doen.'

Daarnaast komen er steeds meer makelaars bij, vertelt hij. 'Makelaars reageren niet op verzoeken om info of bezichtigingen. Soms doet een makelaar alsof het een mega-gunst is dat je mag komen kijken.' Veenstra besluit te wachten en hoopt dat de bubbel ooit knapt.

Je betaalt voor extra’s die eigenlijk normaal zouden moeten zijn Reinder Bruins - huizenzoeker

Reinder Bruins, die sinds een half jaar naar een woning zoekt in Stad, laat weten zich te storen aan de werkwijze van sommige makelaars. 'De markt is zeer ondoorzichtig voor de koper. Het aanbod wordt door makelaars niet helder gepresenteerd. Je betaalt daarnaast voor extra’s die eigenlijk normaal zouden moeten zijn. Bijvoorbeeld: wanneer een huis op de markt komt, komt dat in een online overzichtslijst waar je eerst voor moet betalen om die in te kunnen zien.'

Het bezichtigen

Als het uiteindelijk tot een bezichtiging komt, merken meerdere Groningers die de vragenlijst invulden, dat zij beslist niet de enige geïnteresseerde zijn. Zo ook de 34-jarige Rik Koster, die vanuit een huurwoning om zich heen kijkt naar een koopwoning buiten Stad. 'Je moet soms met meer dan dertig mensen naar een woning kijken. De makelaar zet je vervolgens onder druk om een bod uit te brengen.'

Maandag voor 12.00 uur reageren, anders doe je niet meer mee Rik Koster- huizenzoeker

Hij laat weten 'het romantische gevoel' te missen bij het kopen van een huis. 'Niet samen met je geliefde het gedroomde huis vinden en kopen, maar maandag voor 12.00 uur reageren, anders doe je niet meer mee.'

Overbieden de norm

Een andere invuller, die liever anoniem blijft, heeft zestigduizend euro boven de vraagprijs (250.000 euro) moeten bieden. 'Alleen zo hebben we ons huis kunnen bemachtigen.'

Uit een groot deel van de reacties blijkt dat overbieden er nu simpelweg bij hoort. Vooral starters lijken hier de dupe van, zoals Manon Vrieling. ‘Je moet veel eigen vermogen hebben om een huis te kunnen kopen', zegt ze in haar reactie. 'En je moet zonder voorwaarden van financiering kunnen bieden.'

Ik ben als alleenstaande starter met weinig eigen vermogen kennelijk volstrekt kansloos Manon Vrieling - huizenzoeker

Niet lang geleden bracht Vrieling een bod uit op een huis van slechts 60m2 in de Hoornse Meer, waarvan de vraagprijs 220.000 euro was. 'Het huis bleek uiteindelijk verkocht te zijn voor meer dan 280.000 euro. Ik ben als alleenstaande starter met weinig eigen vermogen kennelijk volstrekt kansloos om in Stad een huis te kunnen kopen.’

De meerderheid van de invullers heeft een budget hoger dan 250.000 euro, zoals te zien valt in onderstaande staafdiagram.

Toch gelukt

Weer andere invullers laten weten dat het na lange tijd toch gelukt is om een huis te kopen of te verkopen.

Ineke Zuidema-Ruiter kocht twee jaar geleden een appartement in de stad Groningen en verkocht haar twee-onder-een-kapwoning elders. 'Zelf moesten we drie procent boven de vraagprijs betalen, maar ons huis is tot onze verbazing ver boven de vraagprijs verkocht, wel meer dan twaalf procent. Er was veel belangstelling en er is daardoor flink geboden.'

Uiteindelijk hebben we ons huis verkocht en gekocht zonder makelaar Carla Elzinga - verkocht haar woning

Carla Elzinga viste jaren achter het net, voordat ze haar droomwoning in de provincie vond. Ze zocht een kleine woonboerderij met 1 hectare grond. 'Makelaars namen mijn bod niet aan waardoor ik niet in onderhandeling kwam. Ze horen op die manier meerdere biedingen aan en kiezen daar uit.'

Het is niet meer zo dat kopers een bod kunnen indienen en iedereen gelijke kansen heeft, meent ze. 'Uiteindelijk hebben we daarom ons huis zonder makelaar verkocht en de huidige woning zonder makelaar gekocht.'

