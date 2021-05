Wat staat er te koop voor de gemiddelde huizenprijs?

In de rest van de provincie liggen de gemiddelde huizenprijzen overigens lager. Op plek twee staat het Westerkwartier, met een gemiddelde prijs van 274.300 euro. De lijst wordt afgesloten door de gemeente Pekela: daar kost een huis gemiddeld 164.100 euro. Dat is ook de laagste prijs in heel Nederland, volgens de cijfers van het CBS.

Die cijfers laten de gemiddelde verkoopprijs zien, niet de vraagprijs. Gezien de huidige ontwikkelingen wordt er uiteindelijk vaak meer dan de vraagprijs betaald.

Vergelijken

In onze provincie staan verschillende huizen te koop met een vraagprijs rond de 278.000 euro. We beginnen in Stad, waar een huis te koop staat van 77 vierkante meter, met een vraagprijs van 275.000 euro. Het heeft twee slaapkamers en 59 vierkante meter aan grond erbij.

Een woonhuis in Stad met de vraagprijs van 275.000 euro (Foto: Google Maps)

Op het Ommeland krijg je vaak meer voor dezelfde vraagprijs, zoals in Blijham. Daar staat een huis te koop van 121 vierkante meter, met drie slaapkamers. Opvallend is dat je er 3430 vierkante meter aan perceel bij krijgt.

Een huis in Blijham met groot perceel erachter (Foto: Google Maps)

Het interieur in Blijham (Foto: Screenshot Funda)

We gaan terug naar de stad Groningen, ditmaal naar een huis dat iets meer onder de gemiddelde prijs ligt. Dit pand is 128 vierkante meter groot groot en heeft een vraagprijs van 274.500 euro. Het huis heeft vier slaapkamers en een perceel van 129 vierkante meter.

Dit huis in de stad Groningen kost 274,500 euro (Foto: Google Maps)

In Grijpskerk staat onderstaand huis te koop voor 275.000 euro. De grootte is 128 vierkante meter, met vijf slaapkamers. En hier krijg je er 288 vierkante meter aan grond bij.

Dit huis in Grijpskerk kost ook €275.000 (Foto: Google Maps)

Naast huizen zijn er in Stad ook appartementen te koop in deze prijsklasse. Een appartement in dit complex staat te koop voor 280.000 euro, iets hoger dus dan de gemiddelde prijs. Het is 85 vierkante meter groot en heeft twee slaapkamers.

Eén van deze appartementen in Stad kost 280.000 euro (Foto: Google Maps)

Het interieur van een woning aan de Lodewijkstraat in Groningen (Foto: Screenshot Funda)

In Stadskanaal staat ook een huis te koop voor 275.000 euro. Het is 157 vierkante meter groot en heeft vijf slaapkamers. Ook hier krijg je een flinke tuin met 1396 vierkante meter aan grond.

Het huis in Stadskanaal met de vraagprijs van 275.000 euro (Foto: Google Maps)

Het perceel achter het huis in Stadskanaal (Foto: Screenshot Funda)

