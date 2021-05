Politiek en bedrijfsleven mikken op miljoenen voor N33 in regeerakkoord

In een gezamenlijke brief aan informateur Mariëtte Hamer (PvdA) roepen de provincie Groningen, een vijftal gemeenten en het bedrijfsleven op tot geld voor de verdubbeling van de N33 tot en met Appingedam. Dat geld was er al, maar is gebruikt om tekorten te dekken in de aanpak van de Ring Zuid en het hoofdstation in Groningen.

Naast de verdubbeling van de N33, vragen de overheden en het bedrijfsleven ook om geld voor de Wunderline: de snelle trein naar Bremen. Dat is het andere project waar geld is weggehaald, ten gunste van de Ring Zuid en het Hoofdstation.

Er ontbreekt 78 miljoen euro

De brief aan de informateur moet ervoor zorgen dat het nieuw te vormen kabinet geld uittrekt om de beide projecten alsnog mogelijk te maken. In totaal ontbreekt er op dit moment 78 miljoen euro om beide projecten te kunnen uitvoeren.

Er komt nog meer verkeer aan en de verkeersveiligheid is een aandachtspunt Fleur Gräper - gedeputeerde D66

'Wij hebben de verantwoordelijkheid genomen voor de voortgang van de Ring Zuid en de spoorzone', legt gedeputeerde Fleur Gräper (D66) het schuiven met geld uit. Zij wil dat het Rijk nu ook zijn verantwoordelijkheid pakt als het gaat om de twee andere projecten.

De Eemshaven is door het Rijk aangemerkt als haven van nationaal belang. 'Maar het is ook de enige haven van nationaal belang die niet ontsloten is met een vierbaansweg', zegt Gräper. 'De chemische industrie in Delfzijl is de tweede van Nederland en de uitbreiding van de Eemshaven komt eraan. Er komt nog meer verkeer aan en de verkeersveiligheid is een aandachtspunt. Het Rijk moet daar de verantwoordelijkheid in pakken.'

Weg is 'superbelangrijk'

Voor het bedrijfsleven is een goede weg ook van levensbelang, zegt Frans Musters van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. 'We voorzien heel veel groei en daarvoor heb je gekwalificeerde mensen nodig. Voor hen is de bereikbaarheid erg belangrijk.'

Wethouder Hans Ronde (VVD) van de gemeente Eemsdelta sluit zich daar bij aan. 'Naar de haven van Harlingen ligt een goede vierbaansweg', zegt hij. Het liefst ziet Ronde dat de verdubbeling dan ook meteen doorgetrokken wordt naar de Eemshaven. 'Dat is superbelangrijk.'

Nieuw regeerakkoord

Een nieuw regeerakkoord is volgens de briefschrijvers bij uitstek de gelegenheid om de financiering voor zowel de N33 als de Wunderline te regelen. 'We doen dan ook een dringend beroep op u om ons voor de projecten in een nieuw regeerakkoord een kansrijk perspectief te bieden op financiering van de twee Rijksinfrastructuurprojecten N33 Midden en Wunderline met Rijksmiddelen waarmee u als Rijk de verantwoordelijkheid bij deze projecten neemt die van u verwacht zou mogen worden', aldus de afsluitende alinea in de brief.

