'Bitcoinkoning' verbaast SC Stadskanaal met royale gift

De leden van SC Stadskanaal hebben dit dinsdagavond in een digitale ledenvergadering te horen gekregen. ‘We zijn er zelf ook nog beduusd van’, zegt bestuurslid commerciële zaken René Becker.

Hij wil wat terugdoen voor de streek en de club waar hij fijne herinneringen aan heeft Bestuurslid commerciële zaken René Becker van SC Stadskanaal

Opmerkelijk voorstel

Marius Jansen, mede-oprichter van bitcoin optiebeurs Deribit, is de zoon van notaris Jansen uit Stadskanaal. Zijn ouders wonen nog steeds in Stadskanaal. Zijn broer John Jansen runt Deribit vanuit Panama; Marius is er inmiddels uitgestapt. De bitcoinkoning is met enige regelmaat te vinden in zijn geboortestreek en benaderde het bestuur van SC Stadskanaal in maart met een opmerkelijk voorstel.

‘Hij heeft nagedacht over waar hij vandaan komt en wil wat terugdoen voor de streek en de club waar hij fijne herinneringen aan heeft’, zegt Becker. ‘Hij heeft eerst op onze website gekeken wat onze plannen zijn, heeft vervolgens een bestuurslid gebeld en toen zijn we in klein comité met hem in gesprek gegaan.’

'Arjen Robben-achtige steun'

In dat gesprek op sportpark Pagedal vielen de monden van de aanwezige bestuursleden wijd open. ‘Onze plannen met de club spraken hem heel erg aan en hij gaf aan ons daarbij te willen helpen. We dachten eerst aan een pannaveldje, maar het bleek om veel meer dan dat te gaan. Het exacte bedrag willen we niet noemen, maar het gaat om Arjen Robben-achtige steun. Het gaat om veel meer dan een ton, voor SC Stadskanaal een enorm bedrag.’

Het bestuur van de club krijgt er wel een opdracht bij. ‘Er zijn voorwaarden aan gekoppeld. Zo moet het geld in voorzieningen voor de jeugd worden geïnvesteerd en wordt zijn schenking niet gebruikt voor investeringen in de selectie. Daar zijn wij trouwens ook fel op tegen, wij willen het hier doen met eigen jeugd.’

We kunnen het soms nog niet geloven, zo’n grote gift en zo’n geweldig gebaar Bestuurslid commerciële zaken René Becker van SC Stadskanaal

Plannen nu snel realiseren

Met het geld kan SC Stadskanaal veel van haar toekomstplannen in een kort tijdsbestek realiseren. ‘We hadden in juni 2019 een plan opgesteld. We willen graag een extra kunstgrasveld, een pannakooi, we willen ons sportpark verduurzamen en er is een wens voor een beachsoccerveld. We dachten dat we daar meer dan twintig jaar over zouden doen, zo veel geld zou ons dat kosten, maar met deze royale schenking kunnen we het in drie jaar realiseren.’

In Stadskanaal zijn ze nog beduusd van de royale gift van Jansen, die ruim twintig jaar geleden het blauwe shirt met de witte broek droeg. ‘We kunnen het soms nog niet geloven, zo’n grote gift en zo’n geweldig gebaar. Echt fantastisch.’