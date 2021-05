Natuurorganisaties willen adempauze bij aanleg stroomkabel Waddenzee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT lieten vorige week weten dat ze de mogelijkheden voor stroomkabels in het Waddengebied beter gaan onderzoeken. Maar ondertussen gaat het proces voor een kabel onder Schier door. Dat vinden de Waddenvereniging en Natuurmonumenten niet kunnen.

De nieuwe stroomkabel is nodig vanwege een nog te bouwen windmolenpark op zee. De kabel gaat onder het Werelderfgoed Waddenzee en Schiermonnikoog door. Daar is veel weerstand tegen. Bezwaarmakers willen liever een oostelijke kabelroute langs de Waddeneilanden.

De oost- en westroute van de stroomkabel bij Schiermonnikoog (Foto: RTV Noord)

Adempauze

'Wij hadden de indruk dat er een adempauze werd ingelast nadat we bij het ministerie onze bezwaren over de geplande route kenbaar hadden gemaakt. Het leek erop dat de deur weer een beetje openging voor de keuze van een andere kabelroute. Maar TenneT geeft nadrukkelijk aan gewoon door te willen gaan met de huidige plannen', zegt Frank Petersen namens de Waddenvereniging.

Nadat het ministerie van EZK het extra onderzoek aankondigde vorige week heeft TenneT betrokkenen en eilanders geïnformeerd middels een brief. De Waddenvereniging valt over de inhoud van deze brief. De netbeheerder geeft namelijk aan verder te gaan met de huidige plannen en schrijft: 'Dat het doel is en blijft om samen tot een optimaal kabeltracé Eemshaven west te komen'.

TenneT heeft kennelijk alleen maar dit ene doel en dat is de aanleg van de west-route Frank Petersen van de Waddenvereniging

Wekt boosheid op

'Dat schiet bij ons in het verkeerde keelgat. TenneT heeft kennelijk alleen maar dit ene doel en dat is de aanleg van de west-route', zegt Petersen. Hij vraagt zich af hoe vooringenomen de netbeheerder is als het gaat om de extra onderzoeken naar een andere route. De Waddenvereniging en Natuurmonumenten hebben het ministerie om opheldering gevraagd.

Het ministerie van EZK heeft vorige week aan de Tweede Kamer al laten weten dat er geen onomkeerbare stappen gezet worden, maar dat er naast het half jaar durende extra onderzoek naar alternatieve routes, ook met het huidige proces doorgegaan wordt.

Speelt natuur en behoud van het Nationaal Park eigenlijk wel een rol bij TenneT? Frank Petersen van de Waddenvereniging

TenneT mag doorgaan

Als reactie op Petersen laat het ministerie weten dat TenneT door mag gaan met de huidige plannen, omdat er zo goed in kaart gebracht kan worden wat de gevolgen zijn van de huidige geplande kabelroute. 'Door nader onderzoek te doen naar de natuur- en milieueffecten van het aangewezen tracé, weten we concreter wat de impact van dit tracé is en kan in het najaar een afweging worden gemaakt of er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen', laat het ministerie in een reactie weten.

Volgens de Waddenvereniging worden er door TenneT met het doorgaan van de huidige plannen wel onomkeerbare stappen gezet. 'Er kan veel beter onderzocht worden hoe andere routes gerealiseerd kunnen worden. Kan er bijvoorbeeld financiële Europese steun komen voor een ander tracé? Of is er een route via Duitsland mogelijk? Alles moet goed afgewogen worden', stelt Petersen. 'Speelt natuur en behoud van het Nationaal Park eigenlijk wel een rol bij TenneT?'

We betrekken de omgeving erbij om te bekijken hoe we het tracé zo kunnen aanleggen dat er zo min mogelijk impact op de natuur is' Jorrit de Jong van TenneT

Geen pauze

TenneT laat weten dat door de minister met de regionale partners in het Omgevingsberaad Waddengebied, de gemeenten, provincies en TenneT is afgesproken om het komende half jaar te onderzoeken welke verbindingen er in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn, maar dat ook het huidige gekozen tracé verder wordt uitgewerkt.

'Om de afweging te maken of er wijzigingen in het tracé noodzakelijk zijn, is onderzoek nodig. Daarvoor is meer inzicht nodig op het tracé, de aanlegtechnieken en de impact op de natuur en landbouw. We betrekken de omgeving erbij om te bekijken hoe we het tracé zo kunnen aanleggen dat er zo min mogelijk impact op de natuur is', laat woordvoerder Jorrit de Jong weten. Volgens hem worden er echt geen onomkeerbare stappen gezet.

De netbeheerder laat verder weten dat ze de onderzoeken naar andere stroomkabelroutes serieus neemt en zich verantwoordelijk voelt voor een zorgvuldig proces.

