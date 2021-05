Loopjongen en gangsterliefje uit wapenbende voor rechter

De man van 36 en de vrouw van 40 stonden dinsdag terecht voor de rechtbank in Leeuwarden. De rechtbank heeft zestien zittingsdagen uitgetrokken om de in totaal dertien verdachten te ondervragen.

Gesprekken afgeluisterd

De verdachten werden op 27 februari vorig jaar aangehouden op verschillende plekken in Noord-Nederland. De politie had de groep, die wapens verhandelde vanuit een kringloopwinkel in Oosterwolde, al lange tijd op de korrel. Telefoongesprekken van verdachten werden langere tijd afgeluisterd en auto’s waren voorzien van microfoons en gps-volgsystemen.

Op die manier kreeg justitie inzicht in de hiërarchie van de club. De hoofdverdachte, een Oosterwoldiger, deelde de lakens uit. De 36-jarige Groninger die vandaag terechtstond, was zijn loopjongen.

Beschoten met balletjespistool

De man, die veel problemen in zijn leven heeft, werd uitgescholden en moest troep opruimen. Deed hij dat niet, dan werd hij beschoten met een balletjespistool. Hij moest ook rekeningen openen die gebruikt werden om auto’s te kopen. Hij heeft momenteel een schuld van 88.000 euro.

De man kreeg van de hoofdverdachte betaald in pakjes shag. Eerst kreeg hij een pakje per paar dagen, maar dat werd snel minder. Bovendien moest hij zijn tabak delen met een andere verdachte.

De loopjongen reed wapens naar het Belgische Genk. Hij wist naar eigen zeggen niet dat er wapens in de tassen in de auto’s zaten: hij had alleen de zakken chips gezien die bovenop lagen. De tweede man in rang, een Kroaat, was steeds bij de transporten aanwezig.

'Kling-klang-geluiden'

Onderweg hoorde de Groninger ‘kling-klang’-geluiden uit de tas komen. ‘Toen ging er wel een belletje rinkelen’, zegt hij tegen de rechters. Bij het afleveren van de tassen mocht hij niet mee naar binnen.

Vriend rondrijden

De 40-jarige Groningse zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft een relatie met de Kroaat. Zij werd op heterdaad aangehouden toen justitie een wapendeal opzette om de groep aan te houden. Ook zij zegt niets te weten van een criminele organisatie: ze reed af en toe haar vriend rond, omdat hij geen rijbewijs heeft.

Helemaal van de planeet

‘Ik was helemaal van de planeet’, zegt ze over de dag van de arrestatie. De vrouw had veel bier gedronken en drugs gebruikt. Ze heeft naar eigen zeggen nooit geweten dat er wapens lagen op de achterbank van de auto die zij bestuurde.

De zaak gaat donderdag verder. Dan staat de hoofdverdachte terecht. Volgende week maakt de officier van justitie bekend welke straffen er geëist worden tegen de verdachten.

