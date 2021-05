Man uit Ter Apel krijgt boete voor dodelijk ongeval op Drentse Mondenweg

Daarnaast is hem een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar opgelegd. Tegen de man was een werkstraf van 240 uur en een jaar rijontzegging geëist (waarvan een half jaar voorwaardelijk).

Man reed te snel

Het ongeval gebeurde op 16 september 2019 op de Drentse Mondenweg bij Valthermond. De rechter komt tot een lagere straf, omdat de Ter Apeler zich schuldig heeft gemaakt aan een verkeersovertreding en niet aan een verkeersmisdrijf.

De officier van justitie ging uit van het laatste, omdat de man uit Ter Apel ongeveer 140 kilometer per uur zou hebben gereden, waar tachtig is toegestaan. Dit bleek uit een onderzoek naar het airbagsysteem.

Indien hij zich aan de maximumsnelheid had gehouden, had hij een botsing mogelijk kunnen voorkomen, of had deze een geringere impact gehad Rechter

De rechter oordeelt wel dat de snelheid waarmee de verdachte over de Drentse Mondenweg reed, heeft bijgedragen aan de ernst van het ongeluk.

'Verdachte heeft aanzienlijk harder gereden dan ter plekke was toegestaan. Indien hij zich aan de maximumsnelheid van 80 km/uur had gehouden, had hij een botsing mogelijk kunnen voorkomen, of had deze een geringere impact gehad. Ondanks het feit dat de slachtoffers hem voorrang hadden moeten verlenen.'

Daarmee is er naar het oordeel van de rechtbank dus wel sprake van een zekere mate van verwijtbaarheid bij verdachte.

Auto te laat opgemerkt

De man had daarbij met stadslicht gereden, aldus de officier van justitie. Door de slechte verlichting en de te hoge snelheid werd de wagen van de Ter Apeler te laat door de automobilist uit 2e Exloërmond opgemerkt, toen hij de Drentse Mondenweg opdraaide. De man uit Ter Apel had voorrang. De man uit Ter Apel was de enige overlevende van het ongeluk.

(Foto: Van Oost Media)

Onderzoek naar auto

Het voertuig van de man uit Ter Apel kon niet volgens de gebruikelijke wijze worden onderzocht. Om die reden is een onderzoek gedaan naar de airbaggegevens. Dit gebeurde in Frankrijk. Dit onderzoek is in Nederland niet door een deskundige gecheckt en kan daarom niet als bewijs worden meegenomen, vond de rechter.

Geen bewijs voor slechte verlichting

Een getuige heeft direct na het ongeval verklaard dat de man uit Ter Apel te hard reed. Hoe hoog die snelheidsovertreding is geweest, blijft onduidelijk. Ook vond de rechter onvoldoende bewezen dat de man alleen met stadslichten heeft gereden. Uit de verklaring van een getuige bleek dat de koplampen van de wagen van de Ter Apeler fel licht uitstraalden en voor haar van 200 tot 300 meter afstand goed zichtbaar waren.

Lees ook:

- Vriendengroep proost op omgekomen Jens: 'Hij was supergeliefd'

- Verongelukte Kevin herdacht door middel van toertocht

- Slachtoffers (17 en 18) dodelijk ongeval komen uit Musselkanaal en Tweede Exloërmond