Stadse bouwplannen stuiten op verzet bij natuurorganisaties

Natuurorganisaties zoals Het Groninger Landschap zijn niet te spreken over de bouwplannen op het terrein van de voormalige Suikerfabriek in Stad. De gemeente Groningen wil daar een nieuwe woonwijk bouwen, maar volgens natuurliefhebbers gaat de wethouder te makkelijk voorbij aan de belangen van de natuur.

De eerste bewoners van de nog te bouwen woonwijk Suikerzijde moeten in 2023 de sleutels krijgen. Die bewoners zorgen ervoor dat onder meer vleermuizen en de geoorde fuut ergens anders verder moeten leven. Beide dieren zijn beschermde diersoorten, dus moet de gemeente een alternatief voor hen zoeken.

Domino-effect

Woonwethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) liet eerder al weten dat de dieren, en de liefhebbers ervan, niet hoeven in te zitten over een nieuwe verblijfplaats. Maar natuur liefhebbend Groningen vindt dat de nieuwe verblijfplaats niet de juiste is, omdat het ten koste gaat van andere dieren.

De nieuwe plekken van de vleermuizen en fuut, ook wel compensatiegebieden genoemd, zijn volgens natuurkenners unieke gebieden voor weidevogels zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Het Groninger Landschap, Natuur- en Landschapsbeheercollectief Groningen West, Instituut voor Natuureducatie (IVN) Groningen Haren én de Natuur- en Milieufederatie Groningen stellen dat de dieren die moeten wijken voor woningbouw met de huidige plannen van de gemeente voor een domino-effect zorgen wat betreft het aantasten van de natuur.

Misdaad tegen de natuur

In een gezamenlijke brief stellen IVN en de Natuur- en Milieufederatie Groningen dat de geoorde fuut en de vleermuizen niet worden verplaatst naar een 'doorsnee poldertje'. 'Ze gaan naar één van de meest waardevolle weidevogelgebieden van Groningen, met name voor de zeer honkvaste grutto', aldus Jasper Tiemens (Natuurfederatie) en Paul Kusters (IVN) in hun brief. Ook Marco Glastra (Het Groninger Landschap) en Freek Nieuwenhuis (Collectief Groningen West) hebben gezamenlijk de gemeente opgeroepen om van haar plan af te zien. Het plan wordt door hen aangeduid als 'een misdaad tegen de natuur'.

'De weerstand is groot'

De gemeenteraad van Groningen gaat woensdag in debat over de woningbouwplannen. De Partij van de Dieren is in elk geval groot tegenstander van het plan en kan zich vinden in de woorden van de natuurorganisaties. 'De weerstand tegen die compensatiegebieden is echt heel erg groot', aldus Kirsten de Wrede. 'Je kan vleermuizen en de geoorde fuut niet onderbrengen in hetzelfde gebied als de grutto. Door dit plan moet je de grutto ook weer een compensatiegebied geven.'

Meer dan voldoende compenseren

Dat dat moet gebeuren is bekend bij de gemeente en daar wordt in de woningbouwplannen dan ook rekening mee gehouden. Uit stukken van het college van burgemeester en wethouders blijkt dat de gemeente zelf wel tevreden is over de zogenoemde compensatiegebieden voor de verschillende diersoorten. 'Het gedeelte weidevogelgebied dat vanwege de aanleg van het compensatiegebied verdwijnt, gaan we elders meer dan voldoende compenseren', zo valt te lezen in een stuk waarover de raadsleden woensdagmiddag gaan debatteren.

'Weinig fiducie in natuurhart'

Partij voor de Dieren-voorvrouw Kirsten de Wrede hoopt dat GroenLinks gaat luisteren naar het natuurhart van de partij, maar eigenlijk heeft ze weinig fiducie in dat natuurhart. In eerdere debatten toonde ze al haar afkeur richting de grootste partij van de gemeente wat betreft flora- en faunakeuzes die worden gemaakt door het college. 'GroenLinks is een partij die veel bezig is met de energietransitie, maar ze hebben weinig op met de natuur.' De Wrede hoopt in elk geval dat een meerderheid van de raad gaat luisteren naar de bezorgde natuurorganisaties.

