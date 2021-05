Tegels eruit, groen erin: gratis tegeltaxi toert door Groningen

De taxi is een initiatief van de gemeente naar aanleiding van het NK Tegelwippen. De Nederlandse gemeente die tussen 30 maart en 30 september per inwoner de meeste ‘tegels wipt’ en die vervangt door groen, wint het kampioenschap. De gratis tegeltaxi moet Groningers motiveren om daar in hun eigen tuin mee aan de slag te gaan.

24 adressen in Haren

Als Ricardo Kuiper dinsdagochtend om 07.30 uur de planning ontvangt, blijkt dat er op 24 adressen in Haren tegels voor hem klaarstaan. Kuiper is vandaag de tegeltaxichauffeur. Met de vrachtwagen gaat hij op pad om de Harense tuintegels op te halen.

De tegeltaxi haalt een stapel tegels op in Haren (Foto: OOG TV/Bram Koster)

Na tweeënhalf uur zit Kuipers’ wagen aan de maximale belading. Met 7000 kilo in de laadbak rijdt hij richting een recyclebedrijf in Groningen. Daar lost hij, naast een metershoge bult afval. ‘Het zijn voornamelijk grindtegels, stoepranden, gewone tegels, klinkers, dikformaten en gewoon beton,’ analyseert Kuiper zijn zojuist geloste stapel.

Beton voor station

Hendrik Folkers, bedrijfsleider van Recycling Maatschappij Groningen, legt uit wat er met die stapel gaat gebeuren. ‘Het wordt bij ons gebroken, gezeefd en gewassen. Daarna wordt het geleverd aan de betonindustrie om nieuw beton en nieuwe tegels van te maken. Dat beton wordt weer gebruikt voor onder andere het station in Groningen.’

De tuintegels worden gelost bij een recyclebedrijf (Foto: OOG TV/Bram Koster)

Het zo veel mogelijk ‘vergroenen’ van de Groningse tuin is belangrijk, volgens gemeentemedewerker Yvette van Dijk. ‘Het klimaat verandert. Daardoor hebben we te maken met meer wateroverlast en hittestress. Als je veel tegels in je tuin hebt, kan regenwater niet goed weglopen en kan de warmte niet goed weg. Groen verkoelt en draagt bij aan het waterabsorberend vermogen van de tuin.’

Wroeten in de aarde

Bovendien draagt een plantenrijke tuin bij aan de biodiversiteit. Dat zien we bijvoorbeeld in de tuin van Jørn Zeiler uit Haren. Ook hij had vandaag een stapel tegels voor de tegeltaxi klaargezet op de stoep. De stenen zijn nog niet opgehaald of zijn tuin heeft hij alweer gevuld met boompjes, kruiden, bloemen en fruitstruiken.

Het is rustgevend om lekker met je handen in de aarde te wroeten Jørn Zeiler, groenliefhebber

‘Als je gestrest of chagrijnig bent is een tuin gewoon de uitkomst. Het is heel rustgevend om lekker met je handen in de aarde te wroeten,’ vertelt Zeiler. Hij doet het even voor en trekt een paar uitgebloeide paardenbloemen uit de grond. ‘Je voelt de spanning wegvloeien.’

Chauffeur houdt van steen

Zeiler zou een inspiratiebron kunnen zijn voor de tegeltaxichauffeur zelf, die zijn tuin omschrijft als ‘vol met stenen’. Dat is ‘onderhoudsvrij’, maar na vandaag zit Kuiper er toch aan te denken om er ‘links en rechts’ wat tegels uit te halen.

Benieuwd wanneer de tegeltaxi bij jou in de buurt rijdt? Kijk dan voor meer informatie en voor het aanmelden van je tegels op www.groningenklimaatbestendig.nl.

Bekijk hieronder de reportage die OOG TV over dit onderwerp maakte: