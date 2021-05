Team Donar krijgt vorm met nieuwe coach: ‘Hoop dat Williams blijft’

‘Er was een aantal dingen waar de nieuwe coach aan moest voldoen. Bijvoorbeeld kennis hebben van de Nederlandse competitie, de Belgische competitie, van Donar, de organisatie, het verwachtingspatroon en de druk die hier is. Hij komt hier met zijn ervaring bij Donar niet als een vreemde binnen. En het afgelopen jaar heeft hij een prima job gedaan als hoofdcoach bij Yoast United, met goed en fris basketbal, dus op die manier kwam hij in de picture’, aldus bestuurslid technische zaken Martin de Vries over Otten.

'Hij gaf als speler honderd procent'

‘Hij is natuurlijk ook assistent-bondscoach en loopt daar met de beste dertig spelers van Nederland, en de bondscoach, en daar heeft hij de laatste jaren heel veel ervaring opgedaan. Hij is in het verleden natuurlijk assistent-coach in Den Bosch geweest. Daar heeft hij een paar jaar meegelopen met Sam Jones. Dus hij heeft genoeg inzicht en ervaring om hier een nieuwe stap te zetten. In zijn tijd als speler bij Donar gaf hij elke seconde in het veld honderd procent. Dat is ook de houding die je als coach moet hebben natuurlijk. Daar heb ik heel veel vertrouwen in, want dat is zijn karakter’, zo legt De Vries uit.

'Twee jaar is minimum om iets op te bouwen'

‘Het is de intentie om drie jaar samen te werken. Twee jaar is ook wel het minimum om met een coach iets op te kunnen bouwen, want een coach moet toch een proces in gang zetten. Dat wilde ik ook met andere coaches die hier zijn geweest natuurlijk. Erik Braal is hier vijf jaar geweest. Ivica Skelin is hier drie jaar geweest. Daar hebben we ook fantastische dingen mee opgebouwd. Met Ivan Rudez is dat helaas niet gelukt. Ik heb er heel veel vertrouwen in dat dat met Matthew Otten heel erg goed gaat verlopen’, aldus Mister Donar.

Matthew Otten als speler, met Stefan Wessels (Foto: JK Beeld)

'Ik was een beetje verdwaald'

Otten speelde in het verleden twee seizoenen (2009-2011) voor Donar, toen nog onder de naam GasTerra Flames. Hij pakte in die periode onder coach Marco van den Berg de landstitel in 2010 en een jaar later ook de nationale beker. Om die reden vindt Otten het bijzonder om in Groningen aan de slag te gaan.

‘Het is prachtig om hier door de voordeur naar binnen te lopen. In het begin was ik een beetje verdwaald. Het is enorm veranderd hier, dus ik moest iemand bellen. Het enige wat ik nog wist was waar het veld is en waar de kleedkamer zit. Dus Martin de Vries moest me naar het kantoor begeleiden. Het is geweldig om terug te zijn. Het is een droombaan voor elke coach. Dit is de grootste club in Nederland’, aldus Otten.

Matthew Otten en Marco van den Berg (Foto: RTV Noord)

'Veel van Marco van den Berg geleerd'

‘Ik denk met een warm gevoel terug aan mijn tijd als speler in Groningen. Iedereen was altijd heel vriendelijk. Het was vrij vroeg in mijn carrière als speler en ik kwam van overzee, dus dan is het fijn dat iedereen je het gevoel geeft dat je welkom bent.’

Ook heeft hij veel opgestoken van zijn toenmalige coach, Marco van den Berg. ‘Ik heb een hoop tips van hem gekregen. Ik bel hem constant en stel hem vragen tijdens mijn carrière, want hij heeft heel veel ervaring. Er zijn zeker dingen die ik van Marco heb geleerd. Ik houd van basketbal met een hoog tempo en een sterke verdediging, in combinatie met intelligentie.’

Ook heeft Otten nog steeds contact met zijn toenmalige teamgenoot, Jason Dourisseau, die inmiddels in Harkstede woont. ‘Ja, ik belde hem toen ik hierheen ging. Ik ga nog even bij hem langs, wanneer ik weer vertrek. Hij is een goede vriend, net als eigenlijk iedereen uit dat team van destijds.’

Matthew Otten en Jason Dourisseau op de achtergrond (Foto: JK Beeld)

'Ik probeer mijn Nederlands te verbeteren'

Otten, die ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, legt nog maar eens uit waar dat precies vandaan komt. ‘Mijn vader is Nederlands. Hij kwam naar Amerika toen hij vijftien was. Hij was nog steeds een immigrant in Amerika toen ik werd geboren, dus zo kon ik mijn Nederlandse nationaliteit krijgen. Ik heb een hoop wortels hier: neven, ooms, tantes. Dus toen ik hier kwam spelen, was het een makkelijke overgang, vanwege de familie die ik hier heb. Ik probeer mijn Nederlands nog te verbeteren. Mijn vriendin is lerares, dus die helpt me veel. Ik denk dat je op een gegeven moment wel Nederlands met me kunt praten’, hoopt Otten.

Austin Luke?

In eerste instantie gaat het vizier op het halen van spelers voor het nieuwe team. Of zijn voormalige sterspeler bij Yoast United, Austin Luke, meekomt, is nog maar de vraag. ‘Austin en ik hebben een speciale band, omdat we samen hebben gewerkt. Ik zal kijken wat het beste is voor zijn carrière. Donar zou een stap kunnen zijn voor hem, want hij heeft een speciaal seizoen achter de rug. Ik denk dat er een hoop belangstelling voor hem is.’

'Ik hoop en verwacht dat Williams blijft'

Martin de Vries legt uit dat daar niet de prioriteit ligt. ‘We gaan eerst kijken naar onze Nederlandse kern. We hebben Willem Brandwijk en Thomas Koenis voor het komend seizoen al onder contract. Met Leon Williams heb ik al een gesprek gehad, en die gaat ook met Matthew Otten in gesprek. Wij proberen Leon erbij te houden, en ik hoop en verwacht dat dat gaat lukken. Dan hebben we een mooie Nederlandse kern.’

‘Samen met hopelijk Sheyi Adetunji en Kjeld Zuidema, die ook hebben toegezegd dat ze waarschijnlijk blijven. Dat moeten we nog even bekijken. Dan hebben we in ieder geval vijf Nederlandse jongens als basis van het nieuwe team. Nesta Agasi is op dit moment geblesseerd aan zijn schouder. We moeten even kijken hoe dat uitpakt. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Maar ook met Nesta gaan we in gesprek’, zo besluit De Vries.

