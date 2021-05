'Blij dat de jonkies nu ook gevaccineerd worden'

Ouderen en verpleeghuismedewerkers kregen in februari al een vaccinatie. Op Schier is de vaccinatiebereidheid groot en eilanders zijn blij dat ze aan de beurt zijn. 'Ik ben hier heel blij mee en ook opgelucht', zegt een eilander die net een prik heeft gekregen.

'Ik zie allemaal bekenden; wat mooi dat iedereen een prik gaat halen', zegt burgemeester Ineke van Gent. Ze bekijkt met eigen ogen hoe het vaccineren op het eiland verloopt. Cultureel Centrum De Stag is omgebouwd tot vaccinatielocatie. 'Het is voor de eilanders een soort bevrijding. Eindelijk licht aan het einde van de tunnel.'

Cultureel Centrum De Stag is omgebouwd tot vaccinatielocatie (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Hoge opkomst

Ruim tachtig procent van de inwoners die vandaag aan de beurt zijn, laat zich vaccineren. 'We zijn blij met deze opkomst. De bereidheid is ook hoog, omdat eilanders niet naar de vaste wal hoeven voor een prik en we hier nu voor één dag een vaccinatielocatie hebben', zegt Erik Vonk van de GGD Fryslân.

Een coronavaccinatie wordt voorbereid (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Alleen eilanders hebben een uitnodiging gekregen. Mensen die een vakantiehuisje hebben, komen niet in aanmerking. 'Onze 60-plussers zijn al gevaccineerd, maar mooi dat de jonkies van het eiland nu ook aan de buurt zijn. En dat is belangrijk, omdat er veel eilanders zijn die in de horeca en toeristensector werken. Dus het is hartstikke mooi dat ze beter beschermd zijn', aldus burgemeester Ineke van Gent.

Niet voordringen

De eilanders krijgen het coronavaccin van BioNTech/Pfizer. 'We hebben steeds als eiland gezegd dat we niet wilde voordringen, maar we wilde ook niet achteraan aansluiten. Fijn dat daar nu een goede modus in gevonden is', zegt Van Gent. Over vijf weken ontvangen de inwoners van Schiermonnikoog de tweede prik.

Donatie aan goede doel

Omdat de gemeente Schiermonnikoog blij is met de vaccinaties heeft ze besloten om voor elke inwoner 1 euro over te maken naar giro 555. Als dank voor het vaccineren en uit solidariteit met mensen in arme en kwetsbare landen. Het geld wordt gebruikt voor vaccineren en voor het bieden van medische noodhulp aan coronaslachtoffers.

De gemeente hoopt dat anderen dit voorbeeld volgen en zelf doneren na hun prik.

Vaccinaties op Schiermonnikoog (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

