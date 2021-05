Dode karpers in Beertsterplas: 'Helaas een normaal verschijnsel'

De Beertsterplas in Beerta heeft te kampen met karpersterfte. 'Dat zie je momenteel door heel Nederland. Het is de laatste jaren een normaal verschijnsel, helaas', zegt Henk Mensinga, directeur van Sportvisserij Groningen Drenthe.

'En als ik mijn collega's hoor, dan komen wij er nog genadig af', stelt Mensinga.

Hoe komt het dat de vissen sterven?

Hij heeft wel een verklaring voor de karpersterfte. 'De seizoenen zijn gewoon anders. Onder water is het nog winter, kan je zeggen. Bij een watertemperatuur van tien graden ontwikkelen zich allerlei bacteriën en wormpjes, die hechten zich op die karper. En die wordt pas actief bij een temperatuur van ongeveer 15 graden, dan gaat hij eten zoeken.'

'De afgelopen jaren zien we een heel wisselvallig voorjaar. De ene keer zitten we in de sneeuw en twee dagen later is het 20 graden. Als het dan weer wat warmer wordt, denkt de karper: Hé! Maar dan is er nog bijna geen voedsel voor hem. Hij verzwakt en die bacteriën zitten nog steeds op hem. De kwetsbare en de hele oude vissen leggen dan als eerste het loodje. Hoe zonde dat ook is.'

Zo is het te voorkomen

Een oplossing is er wel, stelt Mensinga. 'Wij als federatie hebben een grote groep gepassioneerde vrijwilligers, die elk voorjaar speciaal voer aan de karpers geven om ze toch wat kracht te geven. Een extra zetje in de rug, om door deze periode heen te komen. Dat werpt zijn vruchten af. We zien dat het op de plekken waar we dat doen bijna niet meer voorkomt.'

'Daarnaast laten wij elk jaar de vijvers die wij aanwijzen controleren door een karperdokter. Die controleert de waterkwaliteit en hoe gezond de vis is. Als we dan iets extra's moeten doen, hebben we daar de mogelijkheden voor.'

Het water van de Beertsterplas is overigens niet in beheer bij Sportvisserij Groningen Drenthe, maar valt onder een stichting.

Melden als je dode vissen in het water ziet

Mocht je in een vijver dode karpers zien, 'dan wel even melden, want ze moeten niet in dat water blijven liggen', stelt Mensinga. Dat kan of bij het waterschap, of bij Sportvisserij Groningen Drenthe.

Lees ook:

- Tientallen kleine vissen leggen het loodje bij Hoornsediep