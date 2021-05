Wethouder Jan Jakob Boersma van Midden-Groningen stopt per 1 juli

Dat heeft de ChristenUnie in Midden-Groningen woensdagochtend bekendgemaakt.

'Ik realiseer me dat het werk als wethouder nooit af is, maar mijn pensionering per 1 juli vind ik een mooi en natuurlijk moment om het stokje over te dragen', laat de wethouder weten in een eerste verklaring.

Sinds 1994 actief in Midden-Groningen

Boersma begon in 1994 als raadslid voor de ChristenUnie. Vanaf 2006 werd hij wethouder in de voormalige gemeente Slochteren. Sinds de start van de gemeente Midden-Groningen is hij daar ook wethouder.

Waar hij over ging? Onder meer WMO, recreatie en toerisme, ruimtelijke ordening en beheer openbare ruimte. Ook de handhaving tegen permanente bewoning op bungalowpark de Leine viel onder zijn verantwoordelijkheid.

Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de start van de gemeente Midden-Groningen Jan Jakob Boersma - wethouder Midden-Groningen

'Ik ben blij dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de start van de gemeente Midden-Groningen', laat Boersma weten. Hij ziet het groen- en wegenbeleid als een belangrijke klus, alhoewel de financiële situatie van de gemeente die klus niet altijd makkelijk maakte.

Ook is de wethouder blij dat het Stadshart-Noord in Hoogezand vorm begint te krijgen. 'Verder ben ik erg blij dat door de middelen van het NPG een belangrijke basis is gelegd voor de aanpak van de verpauperde panden', stelt Boersma.

David de Jong vervangt wethouder Boersma

Oud-raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie in Groningen, David de Jong, vervangt de huidige wethouder in Midden-Groningen per 1 juli.

David de Jong vervangt per 1 juli wethouder Jan Jakob Boersma in Midden-Groningen (Foto: Eigen foto)

'Ik heb erg veel zin om inhoud te geven aan deze uitdagende nieuwe functie en zal zo snel mogelijk de ins en outs van de gemeente leren kennen', laat hij weten.

David is in staat verbinding te leggen tussen inwoners, raad en college Marco Metscher - fractievoorzitter ChristenUnie Midden-Groningen

Marco Metscher, ChristenUnie-voorman in Midden-Groningen, zegt dat hij het jammer vindt dat Boersma stopt. 'We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor de gemeenten heeft betekend', stelt hij.

'Tegelijk zijn we blij dat we in David een goede opvolger hebben gevonden. David is in staat verbinding te leggen tussen inwoners, raad en college', aldus Metscher.

