Inburgeringscursus weer in klaslokaal: 'Dit werkt zo veel beter'

‘Goedemorgen allemaal, we gaan het vandaag hebben over het verkeer. Hoe zijn jullie vandaag naar de les gekomen?’ Docent Emma Visser van het Alfa College spreekt langzaam en articuleert duidelijk. Ze maakt gebaren om haar woorden kracht mee te geven. Voor haar zitten drie cursisten van de inburgeringscursus, keurig op anderhalve meter afstand.

Een van hen is Sara al Hasan (31) uit Marum. ‘Ik ben eerst met de fiets en daarna met de bus gekomen’, antwoordt ze. De Syrische vluchtte via Jordanië naar Nederland en volgt de inburgeringscursus nu drie jaar. Althans, als je de maanden van online lesgeven meerekent.

Anders dan een doorsnee schoolklas

Want net als bij regulier onderwijs werd het klaslokaal van de inburgeringscursus tijdens de lockdown hermetisch afgesloten. Dus moest docent Visser met het Alfa College op zoek naar een manier van online lesgeven, in plaats van bij sociaal werkbedrijf Novatec in Tolbert.

Dat onderwijs werd iets anders ingericht dan bij een doorsnee schoolklas. Alle cursisten zijn namelijk ouders van jonge kinderen, die zelf om de nodige begeleiding en aandacht vroegen toen de scholen dicht waren.

Daarom kregen de deelnemers van de inburgeringscursus hun lessen via Whatsapp toegestuurd. Die konden ze zelf op een rustig moment volgen. ‘Dat ging eigenlijk best goed’, zegt docent Visser.

Cursisten oefenden de toegestuurde dialogen met hun kinderen of partners en gingen naar buiten om opdrachten te doen. ‘Ik vroeg ze bijvoorbeeld om een foto van iets blauws te maken, zodat ze toch de deur uit gingen’, zegt de lerares.

Isolement

Dat was belangrijk, omdat Visser zag dat haar cursisten in een isolement terechtkwamen. ‘Dat geldt voor ons allemaal, maar hun wereld is nog veel kleiner. Het was moeilijk voor ze’, legt de docent uit.

Nu de les weer gewoon in het lokaal kan, ziet Visser dat haar leerlingen toch tegen een achterstand aankijken. Maar dat is niet zo erg, omdat er geen deadline is. ‘Als het langer duurt, dan is dat maar zo. Er is bij een inburgeringscursus dan niets aan de hand.’

Samen oefenen

Visser is blij dat ze haar cursisten weer in de ogen kan aankijken. ‘Dit werkt zo veel beter. Je kunt beurten geven en echt zien of ze het begrijpen.’

En Al Hasan? Die kreeg thuis bij het oefenen hulp van haar kinderen. Dat was fijn, maar bij docent Visser gaat het toch beter. ‘Dan kunnen we samen oefenen en van elkaar leren.’