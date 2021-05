Koningin Máxima opent Kinder Kunstmanifestatie in Stad

Koningin Máxima opent dinsdagochtend 1 juni de Kinderbiënnale in het Groninger Museum.

Een biënnale is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie. Dit is de eerste kinderbiënnale van Nederland. Het wordt een interactieve expositie met werk van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dertig kinderambassadeurs uit de provincie Groningen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de kunstwerken en de inrichting van de tentoonstelling.

Kinderen leren rondleiding geven

De kinderen hebben in de aanloop naar de tentoonstelling onder andere meegewerkt aan het schrijven van informatie over de kunstwerken, ze hebben samen de inrichting bepaald en geleerd over marketing en hoe je een rondleiding geeft. Ook zijn de kinderen op atelierbezoek geweest bij de deelnemende kunstenaars.

Doen, verwonderen en maken

Elk kunstwerk dat te zien is tijdens de Kinderbiënnale daagt uit tot interactie, participatie en creatie. Door te doen, te verwonderen en te maken worden bezoekers uitgedaagd om mee te bouwen, te ontdekken of te bewegen in een kunstwerk.

Koningin Máxima krijgt een rondleiding en gaat in gesprek met de kunstenaars en de kinderambassadeurs.

Voorlopig alleen open voor scholen

In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus wordt de tentoonstelling vanaf 2 juni vooralsnog alleen opengesteld voor scholen in de provincie Groningen. Na de heropening van de musea is de Kinderbiënnale tot en met 9 januari 2022 te bezichtigen door iedereen.

Koningin is geen vreemde voor Groninger Museum

Het is zeker niet de eerste keer dat de koningin het Groninger Museum bezoekt. Onlangs vertelde ze in het televisie-interview dat werd uitgezonden te ere van haar vijftigste verjaardag dat ze voor haar huwelijk met Willem-Alexander het museum heeft bezocht met een pruik op. 'Ik wilde altijd al naar het Groninger Museum gaan', zei ze. Máxima droeg een pruik, omdat een foto van haar en Willem-Alexander al was gepubliceerd. Op deze manier kon ze in alle rust het museum bezoeken.

Lees ook:

- Koningin Máxima bezocht Groninger Museum met pruik op