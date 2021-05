Opnieuw een bever in Stad; waterschap probeert het dier te vangen

Er is opnieuw een bever gesignaleerd in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europapark in de stad Groningen. Waterschap Hunze en Aa's plaatst kooien, in de hoop het dier te vangen.

Als dat is gelukt, wordt het dier uitgezet in Westerwolde. Dat gebeurde eind maart ook met de bever die toen in hetzelfde gebied werd gevangen.

'Jong dier op zoek naar territorium'

'We hebben in de omgeving nieuwe vraatsporen gevonden. Op beelden van een wildcamera zagen we het dier. De bever verplaatst zich naar dezelfde plek als waar de vorige bever zich bevond', schrijft het waterschap op de website.

'Het gaat waarschijnlijk om een jongvolwassen dier dat recent door zijn ouders is verjaagd en nu op zoek is naar een nieuw territorium.'

Bever is welkom, maar niet overal

De bever wordt gevangen op grond van het Beverbeheerplan van de provincies Groningen en Drenthe, dat in samenwerking met de waterschappen is opgesteld. Daarin staat dat het dier welkom is, maar niet overal.

Van rode naar groene zone

De bever die rond het Winschoterdiep is gesignaleerd heeft de pech dat hij een zogeheten rode zone binnen is gezwommen. De aanwezigheid van het dier daar kan een risico voor de waterveiligheid opleveren door de dammen die hij bouwt. Als de bever gevangen is, wordt hij uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa in Westerwolde, in een groene zone.

Het waterschap krijgt bij het vangen van het dier hulp van de Zoogdiervereniging.

