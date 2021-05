'Raadsleden doen zichzelf tekort'

In de rubriek ‘Goede Raad!’ wordt iedere week een onderwerp of persoon belicht die een link heeft met de gemeentepolitiek. Vandaag is dat raadsgriffier Pieter Norder van de gemeente Het Hogeland.

'Ik ben de hulp, knecht en butler van de gemeenteraad', legt Norder zijn rol uit. 'Tamelijk onzichtbaar, maar wel de smeerolie van de raad.' Een rol waar hij naar eigen zeggen veel voldoening uit haalt.

De positie van de raadsgriffier bij de gemeenteraad bestaat sinds 2002. Toen werd de dualisering van het gemeentelijk bestuur doorgevoerd. De griffier is de eerste adviseur van de raadsleden. Het jaar van de dualisering is ook het moment dat Pieter Norder begint in deze rol. Eerst bij de gemeente Vlagtwedde, dan korte tijd bij Provinciale Staten. Via de gemeente Slochteren komt Norder in 2010 na de herindeling terecht in de gemeente Oldambt. Sinds medio 2018 werkt hij voor de nieuwe gemeente Het Hogeland.

Norder vertelt dat hij er plezier uithaalt wanneer hij iets bereikt. 'Het gaat er om dat je de zaken goed voor elkaar hebt', legt hij uit. 'Ik ga niet over de inhoud. Dat is aan de gemeenteraad. Maar ik moet er wel voor zorgen dat de raad procesmatig en juridisch tot goede besluiten komt. Wat inhoudelijk goed is, bepaalt de raad.'

Wil je bijna twintig jaar in het lokaal bestuur werken, dan moet je wel een politiek dier zijn. 'Maar het is de kunst om je eigen politieke mening uit te schakelen en alleen de butlerrol op je te nemen.'

De hulp die hij met zijn griffie biedt aan de gemeenteraad is heel breed. 'Als een fractie met een amendement iets wil wijzigen in het voorstel kunnen ze om hulp vragen. Niet inhoudelijk, maar procesmatig. Of als discussiepartner bij dilemma's. Hoe bereik je wat je wilt bereiken? Die vraag staat centraal. Heel veel gebeurt in vertrouwen en is niet zichtbaar.'

'Neem een motie van wantrouwen als voorbeeld', gaat hij verder. 'Dat zijn ingewikkelde moties die bij het college van burgemeester en wethouders lastig zijn, maar ik help raadsleden daar wel mee.'

In al die jaren heeft hij het raadswerk zien veranderen. Het raadslidmaatschap is bovendien een functie die een inwoner van de gemeente erbij doet, naast het gewone werk. Het zijn geen fulltime politici, zoals leden van de Tweede Kamer dat wel zijn.

'Het is een spanningsveld', vertelt Norder. 'We vragen steeds meer van de gemeenteraad, maar we houden wel vast aan het lekenbestuur. Stel dat je een bedrijf gaat leiden van 600 miljoen euro. Dan stel je ook eisen aan wie daar leiding geeft. Ik vind dat over de gehele linie wel een zorgelijke ontwikkeling.'

De burgemeester en de griffier

In zijn jaren in Oldambt bouwt Pieter Norder een goede relatie op met wijlen burgemeester Pieter Smit. 'Het was Pieter 1 en Pieter 2', vertelt hij. Op het sociale medium Twitter heten de twee notabene @deburgemeester en @degriffier. Het overlijden van de burgemeester is voor Norder dan ook een absoluut dieptepunt. Pieter Smit overleed plotseling in april 2018.

'Het was een hele rare situatie, die vergeet ik nooit meer. Ik had net bekendgemaakt dat ik weg zou gaan en ik had het hem verteld. Ik was die dag bezig om iPads uit te delen aan de nieuwe gemeenteraad in Oldambt. Toen werd ik gebeld dat hij was overleden. En ik had drie uur eerder nog contact met hem gehad...'

Pieter Norder (m) en wijlen burgemeester Pieter Smit (r) in 2017 (Foto: Twitter / @deburgemeester)

'We hebben een jaar of negen samengewerkt en hij was echt een mensenmens. Daar gedij ik bij. Naast dat je de gemeenteraad ondersteunt, ondersteun je ook de voorzitter van de raad: dat is de burgemeester. Met Pieter had ik een bijzondere band en een hele prettige samenwerking.'