Zorgen over leegloop brandweer: ‘Creëer geen tweederangs brandweerman’

‘Ik twijfel of die wetgeving wel zo streng is als wordt voorgedaan’, zegt Pekelder burgemeester Jaap Kuin. Hij is namens de Veiligheidsregio Groningen portefeuillehouder van dit onderwerp.

Vrijwillige brandweer

Bij de brandweer werken beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers. In de praktijk komt het er op neer dat zij exact dezelfde taken uitvoeren. Zij blussen branden, knippen auto’s open en hebben bijvoorbeeld ook verplichtingen. Gaat de pieper? Dan moeten zij naar de kazerne.

Het enige verschil in het takenpakket in Groningen: de betaalde brandweerman is ook opgeleid als duiker, de vrijwilligers zijn dat niet.

Maar er zit volgens de Europese wetgeving te weinig verschil tussen de taken van de vrijwilliger en de betaalde brandweerman. Er ligt daarom een voorstel om meerdere taken bij de vrijwilliger weg te halen. Kuin: ‘Op die manier creëer je tweederangs brandweermannen, dat moet je echt niet willen.’

Te hard van stapel

Kuin vindt dat Grapperhaus ‘te hard van stapel loopt’. Hij legt uit: ‘De verplichting voor vrijwilligers om te komen als zij worden opgepiept, die moet er misschien wel af. Het zijn tenslotte vrijwilligers. Maar hun taken wegnemen? De veelzijdigheid is juist de reden om bij de vrijwillige brandweer te gaan!’

'Gekkigheid van tafel'

Als het aan Kuin ligt verandert er, op het afschaffen van de verplichting na, de komende jaren helemaal niks. ‘Provincies als Groningen, Zeeland, Friesland en Drenthe zijn echt afhankelijk van de vrijwilligers. Als je taken gaat afnemen, dan vrees ik echt een leegloop bij de brandweer. Dat kan voor grote problemen zorgen. Want hoe zorg ik er dan voor dat er voldoende mensen naar een brand toe gaan? Of naar een ernstig ongeluk?’

De burgemeester wil dat ‘deze gekkigheid van tafel gaat’. ‘Dit systeem werkt goed voor ons. Daar kunnen we nog jaren mee door. Maar nu alles op de kop gooien voor een gekunstelde constructie? Volgens mij is dat geen goed idee.’

