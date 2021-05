Schuiling vraagt nieuwe kabinet om kloof met kwetsbare wijken te dichten

Dat geld moet gebruikt worden om mensen met 'hardnekkige problemen op het gebied van armoede, onderwijs, werk, gezondheid, schulden en criminaliteit' te ondersteunen.

Wijken in het noorden van Stad

'Daarom vraagt de burgemeester het nieuwe kabinet met klem de kloof tussen mensen die vooruitgaan en mensen die achteroplopen te dichten. Vooral in de wijken in het noorden van de stad Groningen raken steeds meer mensen achterop', stelt de gemeente.

Armoede geeft criminaliteit een kans

De gemeente zegt met de Groninger wijkvernieuwing al wel haar best te doen de kloof te dichten. 'We hebben vooruitgang geboekt, maar die blijft kwetsbaar', zegt burgemeester Schuiling. 'De coronacrisis heeft de hardnekkige problematiek in kwetsbare wijken benadrukt en heeft de urgentie van een versnelde integrale aanpak op de Rijksagenda gebracht.'

De burgemeesters lichtten hun verzoek woensdag toe in Den Haag (Foto: Martijn Beekman)

'De werkloosheid blijft onverminderd hoog en de kans op onderwijsachterstanden neemt toe. Waar veel armoede is, krijgt ondermijnende criminaliteit een kans.'

Volgens Schuiling is er een 'integrale en gebiedsgerichte aanpak nodig, die een generatie lang wordt volgehouden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de plek waar je geboren bent niet langer bepalend is voor hoe het met je gaat en welke kansen je krijgt.

Laaggeletterdheid

Schuilings collega-burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is één van de andere burgemeesters die pleiten voor het extra geld. Bij de NOS noemt ze als voorbeeld waar het verkeerd gaat het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. 'Daar wonen bijna 100.000 mensen en met een deel van hen gaat het echt niet goed. Dat heeft weinig met hen te maken, maar wel met de plek waar ze zijn geboren en opgegroeid.'

'Door het wegvallen van school in de coronacrisis zijn de problemen alleen maar groter geworden', zegt Halsema. Ze wijst er bijvoorbeeld op dat de laaggeletterdheid in achterstandswijken hoger ligt dan in andere delen van haar stad. 'In het stadsdeel Nieuw-West is die bijna 25 procent, ten opzichte van 14 procent in andere delen van de stad.'